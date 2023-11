Kaum Spieler, maue Wertungen: Jetzt will Payday 3 Fans mit kostenlosen Inhalten zurückgewinnen

Payday 3 kämpft weiterhin um die Gunst der Shooter-Fans.

Payday 3 hat mit schwachen Spielerzahlen zu kämpfen: Der Shooter kommt bei Steam derzeit auf nur rund 1.500 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler – und das keine zwei Monate nach Release. Zum Vergleich: In Payday 2 sind meistens zwischen 10.000 und 20.000 Leute aktiv.

Nun soll ein kostenloses Inhalts-Update Fans zurückgewinnen: Entwickler Starbreeze verspricht zwei Legacy-Raubzüge, die ihr schon aus dem Vorgänger kennt,, sowie weitere Neuerungen.

Die beiden Heists sind »Cook off« und »Turbid Station«: Sie sollen sich ganz ähnlich spielen wie in Payday 2, aber leicht überarbeitet werden. Neben den Raubzügen soll es weitere neue Inhalte geben, darunter eine neue Skill-Reihe »Transporter«, die euch ermöglicht, zwei statt einer Beutetasche zu tragen.

Außerdem bringt das Update:

Neue Interaktionsanimationen in First-Person-Perspektive

Animationen, um die Waffen zu inspizieren

Die neue Waffe »Compact7 Lycan«

Infamy Points für den Levelaufstieg gibt es jetzt auch als Belohnung für abgeschlossene Heists

Dazu kommen laut Starbreeze über 200 Bug-Fixes sowie neue Soundtracks. Ein genaues Release-Datum für das Update gibt es noch nicht, es soll im November erscheinen und wird kostenlos für alle, die das Spiel besitzen.

15:24 Payday 3 - Testvideo zum neuen Heist-Shooter

Vor dem Release soll es außerdem weitere Infos geben, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Bereits der letzte Patch 1.01 behob zahlreiche Fehler im Shooter, der sich seit seinem durchwachsenen Launch nicht wirklich fangen konnte. Starbreeze hatte sich für die technischen Probleme entschuldigt und versichert, man wolle Payday 3 lange Zeit supporten. Es dürfte also nicht das letzte Inhalts-Update bleiben.

Spielt ihr Payday 3 noch selbst oder hat euch der Shooter bisher nicht überzeugt? Was haltet ihr von den frisch angekündigten Neuerungen des Updates – sinnvolle Erweiterungen oder seht ihr an anderer Stelle Nachbesserungsbedarf? Wir sind wie immer gespannt auf eure persönliche Meinung unten in den Kommentaren.