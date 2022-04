PC Game Pass: Alle neuen Spiele im Mai 2022

Kaum zu glauben, aber schon der nächste Monat im Jahr 2022 bricht an. Das bedeutet? Neue Spiele wandern in den PC Game Pass und können von Abonnenten gespielt werden. Diesen Monat erwartet euch unter anderem ein schnittiges Samurai-Spiel und ein Weltraum-Spiel der etwas anderen Art.

Beachtet bitte: Noch hat Microsoft keine ausführliche Liste aller Neuzugänge veröffentlicht, aber wir wissen bereits von einigen Spielen, die in diesen Monat dem Service beitreten werden. Wir halten zudem für euch Ausschau und aktualisieren den Artikel, sobald Microsoft weitere Informationen preisgibt.

Und falls ihr nicht wisst, wie viele Spiele es im PC Game Pass derzeit gibt, dann hilft euch unsere Liste weiter:

Trek to Yomi

Genre: Action | Entwickler: Flying Wild Hog | Release: 05. Mai 2022 | Im Game Pass ab: 05. Mai 2022

Die Geschichte von Trek to Yomi klingt auf den ersten Blick sehr gewöhnlich: Protagonist Hiroki muss in frühen Jahren erleben, wie sein Lehrmeister bei einem brutalen Überfall ums Leben kommt. Jahre später sinnt er einerseits auf Rache, andererseits will er die Menschen beschützen, die ihm nahe stehen. So weit, so recht bekannt.

Die Stärken von Trek to Yomi liegen vielleicht nicht unbedingt in der Story, aber dafür in der visuellen Präsentation, die monochromatisch gehalten ist, und in einer entscheidenden Spielmechanik. Die Schwertkämpfe sind wie zu erwarten das Highlight von Trek to Yomi und spielen sich angenehm flüssig. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Vorschau:

Hardspace: Shipbreaker

Genre: Weltraum-Action | Entwickler: Blackbird Interactive | Release: 24. Mai 2022 | Im Game Pass ab: 24. Mai 2022

Nach fast bald zwei Jahren im Early Access ist Hardspace: Shipbreaker nun fertig und lässt das Anti-Aufbauspiel in die Vollversion schweben. Warum Anti-Aufbau fragt ihr? Die Antwort ist simpel, denn in dem neuen Spiel der Homeworld-Macher seid ihr eine Art Schrottsammler und müsst Raumstationen und Raumschiffe zerlegen.

Das hört sich auf den ersten Blick einfacher an, als es wirklich ist. Schließlich befindet ihr euch im Weltall und die physikalischen und technischen Bedingungen sind dort nicht unbedingt einfacher Natur. Macht ihr einen kleinen Fehler, kann es passieren, dass das Raumschiff direkt explodiert oder aber ihr stoßt euch von einem Objekt zu schwungvoll ab und endet in den Weiten des Alls.

Sniper Elite 5

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Rebellion | Release: 26. Mai 2022 | Im Game Pass ab: 26. Mai 2022

Never change a winning team sorgte schon 1966 für den Sieg der englischen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Kein Wunder also, dass sich auch das britische Entwicklerteam Rebellion bei Sniper Elite 5 auf diesen Leitsatz verlässt.

Der fünfte Serienteil schickt euch dieses Mal nach Frankreich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, bei dem es für Protagonist Fairburne erneut darum geht, eine Geheimoperation zu vernichten. Dafür schleicht ihr euch durch recht offene Level und schießt aus weiter Distanz auf Feinde - schließlich seid ihr ja ein Scharfschütze. Alternativ könnt ihr aber auch den offenen Kampf bevorzugen.

Wie gut sich Sniper Elite 5 in einer ersten Vorschau schlägt, erfahrt ihr hier:

Weitere neue PC-Spiele im Game Pass im Mai

Ab 10. Mai

Eiyuden Chronicle - Rising: Mischung aus Action-Rollenspiel und Städtebau, welches ein Prequel zum noch kommenden Rollenspiel Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ist. In Rising werdet ihr bereits einige Charaktere kennenlernen, die auch später in Hundred Heroes eine wichtige Rolle spielen.

Ab 27. Mai

Pac-Man Museum+: Sequel zum Pac-Man Museum, welches erneut verschiedene Pac-Man-Spiele kombiniert und auch einige Spin-Offs wie Pac-Land oder Pac-Mania beinhaltet. Insgesamt warten auf euch 14 verschiedene Pac-Man-Spiele.

Außerdem im Mai

Assassin's Creed - Origins: Der spielerische Neustart der Assassin's-Creed-Reihe wird vermutlich auch im Mai im Game Pass aufschlagen. Zumindest bestätigte Microsoft im April, dass das Action-Adventure ebenso wie die Marching Fire Edition von For Honor demnächst zum Game Pass hinzugefügt werden sollen. Einen genauen Termin gibt es aber bisher noch nicht.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Mai

Nicht mehr im Abo enthalten 1. Mai 2022:

Streets of Rage 4 (Cloud, Konsole und PC)

Outlast 2 (Cloud, Konsole und PC)

Cricket 19 (Cloud, Konsole und PC)

Ist im Mai bereits ein spannendes Spiel für euch dabei? Oder reißt euch das bisherige Angebot des Game Pass noch nicht so vom Hocker? Gibt es eventuell ein Wunschspiel, welches ihr gerne im Abo-Service sehen würdet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!