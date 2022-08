Im PC Game Pass gibt es ab sofort zwei fast vergessene Elder-Scrolls-Spiele

Vom 18. bis zum 20. August 2022 findet wieder die QuakeCon statt. Ein guter Anlass für Microsoft, den Game Pass um einige ältere Bethesda-Spiele zu erweitern. Ab sofort finden PC-Spieler 2 neue Titel in der Auswahl, die wir euch kurz vorstellen wollen.

Wollt ihr wissen, welche Spiele Microsofts Gaming-Abo noch für euch bereithält, dann werdet ihr in unser großen Übersicht fündig, die alle verfügbaren Titel nach Genre sortiert auflistet:

27 39 Mehr zum Thema Xbox Game Pass: Liste aller PC-Spiele 2022 nach Genre

Diese neuen Spiele erwarten euch

An Elder Scrolls Legend: Battlespire - Von der heute bekannten Elder-Scrolls-Formel wich das 1997 veröffentlichte Battlespire stark ab und verzichtete auf Open World und viele Rollenspielelemente. Stattdessen spielte sich der Titel eher wie ein Action-Rollenspiel, bei dem ihr euch durch einen riesigen Turm voller Daedra kämpft.

The Elder Scrolls: Redguard - Das Action-Adventure Redguard von 1998 hat sogar noch weniger mit anderen Spielen der Reihe gemein als Battlespire. Bethesda versuchte sich hier an einer Art Kopie von Tomb Raider, was Steuerung, Klettern, und anspruchsvolle Missionsziele angeht. Das funktionierte nicht so gut wie erhofft, dafür bietet Redguard eine riesige Insel mit Piraten-Setting, voll vertonte NPCs und eine spannende Geschichte.

Was die beiden Elder-Scrolls-Spiele mit dem Nachfolger Morrowind zu tun haben und warum man ihnen trotz ihrer Schwächen unbedingt eine Chance geben sollte, erzählt euch Dimi in seinem Artikel:

13 0 Die Elder Scrolls, die Bethesda beinahe ruinierten Was verbirgt sich hinter Battlespire und Redguard?

Neben den beiden neuen Titeln gibt es außerdem Inhalte für den Free2Play-Shooter Quake Champions geschenkt. Mit dem Game Pass schaltet ihr hier alle Champions frei.

In anderen Ländern gibt es zusätzlich noch drei weitere Titel, nämlich Quake 4, Wolfenstein 3D und Return to Castle Wolfenstein neu im Game Pass. Diese sind in Deutschland aktuell aber nicht verfügbar. Grund dafür ist wahrscheinlich, dass die Spiele hierzulande indiziert wurden und entweder gar nicht, oder nur als stark zensierte Version verfügbar sind oder waren.