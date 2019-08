Bei Monster Hunter World mussten die Fans auf dem PC ein halbes Jahr warten, bis sie auf Monsterjagd gehen konnten. Bei der Erweiterung soll es nun zumindest etwas schneller gehen. Dieses Jahr wird es Iceborne auf dem PC aber trotzdem nichts mehr.

Laut eines Tweets von Capcom ist es im Januar 2020 soweit: Dann erscheint Monster Hunter World: Iceborne auch auf Steam. Konsolenspieler können schon ab dem 6. September 2019 loslegen.

Get ready, hunters! Monster Hunter World: #Iceborne arrives September 6 on PS4 and Xbox One!



Steam version coming January 2020. pic.twitter.com/KGMiRcB1AI — Monster Hunter (@monsterhunter) July 31, 2019

Capcom hatte vorher versprochen, dass man die Lücke zwischen PC- und Konsolen-Version eigentlich schließen möchte. Aktuell ist es so, dass Updates und Events wie die Witcher-Quest in der Regel deutlich früher für PS4 und Xbox One erscheinen.

Reaktionen: Viele PC-Spieler sind unzufrieden

Dementsprechend fallen die Reaktionen der Fans unter dem Tweet wenig begeistert aus. Nutzer Knave Skye kommentiert zum Beispiel, warum Capcom nicht einfach beide Versionen dann zusammen veröffentlicht, wenn sie fertig sind.

Anthony Marchica merkt wiederum an, dass die Wartezeit von vier Monaten allein noch nicht das ganze Problem darstelle. Schließlich müsse man als PC-Spieler dann auch Spoiler meiden, wenn es um neue Monster und andere Inhalte geht.

Nutzer TrueNateDogg versteht nicht, warum die PC-Version erneut länger dauert. Beim ursprünglichen PC-Release sei das Argument nachvollziehbar gewesen, dass man zusätzliche Zeit für die Optimierung brauche. Für ihn gelte das jetzt, ein Jahr nach Release der PC-Fassung von Monster Hunter World, aber nicht mehr.

Nutzer Joel kontert, dass man es den PC-Spielern wahrscheinlich nicht recht machen könne als Entwickler: Wenn beide Versionen gleichzeitig erschienen und die PC-Version dadurch technisch mangelhaft sei, würde man vermutlich wieder eine Verschiebung fordern.

Wir haben bei Capcom nachgefragt, was die Gründe für die Verschiebung von Iceborne auf dem PC sind. Sobald sie uns vorliegen, tragen wir sie hier nach. Zum PC-Release von Monster Hunter World hatte es trotz Wartezeit technische Probleme wie Verbindungsabbrüche gegeben. Auch mit Performance und Optik waren nicht alle Spieler zufrieden.

Den Großteil der Startschwierigkeiten hat Capcom mittlerweile aber behoben. Wir klären, ob sich mit Iceborne der (Wieder-)Einstieg auf dem PC lohnt.