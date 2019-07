Eine neue Woche und wieder einmal eine neue Gelegenheit, weitere fantastische PC-Spiele zu entdecken. Und wir helfen euch dabei! Hier findet ihr schön übersichtlich alle wichtigen Releases der Woche vom 22. bis zum 26. Juli auf Steam und im Epic Games Store.

Das größte Highlight der Woche wird ohne Frage Wolfenstein: Youngblood. In dem Nachfolger von The New Colossus aus dem Jahr 2017 verschlägt es uns ins Paris der 1980er Jahre. Wie wir es von der Shooter-Serie gewohnt sind, kämpfen wir wieder einmal gegen bösartige Nazi-Besatzer, allerdings können wir in Youngblood die gesamte Story auch zu zweit im Koop erleben.

Parallel dazu erscheint am Freitag auch noch der Virtual-Reality-Ableger Wolfenstein: Cyberpilot. Darin hacken wir alle möglichen Mechs, Panzerhunde und ähnliche Maschinen, um mit ihnen auf VR-Nazijagd zu gehen, und das alles ebenfalls im schicken 80er-Jahre Paris.

Wer es etwas ruhiger mag, kann sich außerdem mal das Grafik-Adventure Vane anschauen, das erscheint am Dienstag, den 23. und gehört für uns schon jetzt zu den schönsten Spielen des Jahres 2019. Jump&Run-Freunde erwartet das bunte Metroidvania Monster Boy and the Cursed Kingdom, das es acht Monate nach seinem Konsolen-Release nun auch auf den PC schafft.

Wer zu guter Letzt nicht nur auf Steam, sondern auch im Epic Store shoppen möchte, dem empfehlen wir Beyond: Two Souls. Das cineastische Abenteuer mit den Hollywood-Schauspielern Ellen Page und Willem Dafoe in den Hauptrollen gibt es ein Jahr lang exklusiv nur bei Epic, 2020 dürfte es dann auch bei Steam landen.

Alle PC-Releases 2019 auf einen Blick: Unsere Liste mit allen Neuerscheinungen

Montag, 22. Juli

Dienstag, 23. Juli

Mittwoch, 24. Juli

Donnerstag, 25. Juli

Freitag, 26. Juli