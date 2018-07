Für die jeden Montag erscheinende Release-News schauen wir zuerst in unsere eigene Release-Liste auf GameStar.de. Und in dieser Woche sehen wir … keine Neuveröffentlichungen. Das Sommerloch trifft direkt zum Start des Juli mit aller Härte.

Aber ganz so schlimm wie auf dem ersten Blick ist es nicht. Beispielsweise erscheint in dieser Woche der erste DLC zu Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes. Wie der Name vermuten lässt, kümmern wir uns als Landvogt (nicht dieser hier) um den Wiederaufbau eines zerstörten Mittelalterdorfes.

Sci-Fi-Rückkehrer

Wer weniger mit Wiederaufbau anfangen kann und stattdessen lieber einreißt, darf sich auf einen alten Bekannten freuen. Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered bietet zerstörerischen Spielspaß wie zur Originalveröffentlichung 2009, allerdings mit verbesserter Grafik. THQ Nordic gibt bei den Überarbeitungen bessere Texturen, Schatten, Licht- und Shader-Effekte an. Und das Ganze soll auch noch nativ in 4K laufen.

Zum Beginn des Wochenendes kehrt dann noch eine Sci-Fi-Marke zurück: Defiance 2050 legt das MMO Defiance (von 2013) neu auf. Der frühe Spielstart am Freitag gilt nur für Käufer von Gründerpaketen, alle anderen Spieler können erst in der nächsten Woche einsteigen.

Montag, 02. Juli

Dienstag, 03. Juli

Mittwoch, 04. Juli

---------------------

Donnerstag, 05. Juli

Freitag, 06. Juli

Mehr für Konsolen: Releases der Woche für PS4, Xbox One und Nintendo Switch