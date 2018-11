PC-Releases der Woche - Die Neuerscheinungen vom 19. bis 23. November

In dieser Woche wird gepflügt: Einmal wortwörtlich auf den Bauernhöfen des Landwirtschafts-Simulator 2019 und einmal etwas martialischer auf den Schlachtfeldern von Battlefield 5. Obwohl so ganz richtig ist das ja nicht.

Vorbesteller und Kunden von Origin Access können schon seit ein paar Tagen die neuste Zerstörungsorgie von Dice bewundern. Jetzt können allerdings auch alle anderen zuschlagen und die Battlefield-5-Server füllen. Der neuerliche Trend der Publisher hin zu verfrühten Zugängen hat natürlich einen ganz praktischen Grund: Sie schaffen einen Kaufanreiz. Und die Umsätze damit steigen.

Abseits dieser beiden Titel werden in dieser Woche aber eher Freunde experimentellerer Titel fündig. In Short Circuit VR können wir in der virtuellen Realität fröhlich vor uns hin löten, schrauben und verkabeln. Der Spieler kann mit verschiedene Elektronikteilen experimentieren und dabei eigene Gerätschaften entwickeln.

Storm Boy ist eine Umsetzung des gleichnamigen australischen Kinderbuches. Wie in der Vorlage freundet sich ein Junge mit einem Pelikan an. 2019 kommt übrigens auch eine Verfilmung mit Geoffrey Rush in die Kinos.

Alle weiteren interessanten Veröffentlichungen:

Montag, 19. November

Dienstag, 20. November

Mittwoch, 21. November

Donnerstag, 22. November

Freitag, 23. November