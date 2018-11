Nach 6 Jahren kehrt eine totgeglaubte Marke zurück: Das Actionspiel Darksiders 3 beerbt Teil 2 von 2012. Originalentwickler und -publisher Vigil Games und THQ sind längst pleite, der neueste Teil entstand bei Gunfire Games und dem neuen Rechteinhaber THQ Nordic, der nur noch dem Namen nach etwas mit dem THQ von früher zu tun hat.

THQ war es auch, die 1999 das vom deutschen Team Egosoft entwickelte Weltraumspiel X: Beyond the Frontier veröffentlichten. In dieser Woche, fast 20 Jahre später, erscheint X4: Foundations, von Egosoft allein entwickelt und veröffentlicht.

Und noch ein Unternehmen meldet sich in diesem Jahr zurück: 5 Jahre nach Dota 2 hat Valve wieder Mal ein eigenes Spiel entwickelt. Artifact ist ein mit Hearthstone und Magic: The Gathering vergleichbares Kartenspiel und basiert auf dem erfolgreichen Dota-Universum.

