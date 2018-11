PC-Releases der Woche - Die Neuerscheinungen vom 5. bis 9. November

In dieser Woche kehrt der alte Schwerenöter Larry Laffer zurück. In Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry wird die Geschichte des ersten Teils von 1987 fortgesetzt. Die 80er sind jedoch vorbei und Larry sieht sich einer veränderten Gesellschaft gegenüber. Weniger modernisiert wurde dafür der spielerische Kern. In klassischer Adventure-Logik knobelt ihr euch durch eine handgezeichnete 2D-Welt.

Wem das vielleicht zu infantil ist, könnte sich stattdessen The Shapeshifting Detective ansehen. Im FMV-Spiel müsst ihr als Detektiv einen Mordfall lösen. Der Clou daran: Ihr könnt euch in neun weitere Figuren verwandeln, um so die verschiedenen Blickwinkel der Geschichte kennenzulernen. Und der Mörder ist pro Durchgang nicht immer der gleiche. Am Spielanfang wird einer von drei potenziellen Verbrechern zufällig ausgewählt. Die Entwickler versprechen mit mehr als 1.600 Videoschnipseln, die mit echten Schauspielern aufgenommen wurden, ein abwechslungsreiches Erlebnis.

Wesentlich actiongeladener geht es in Overkill's The Walking Dead zu. Ganz nach dem Vorbild von Left4Dead ballert ihr euch im Koop-Spiel durch Horden von modernden Zombies. Dabei steht der Ausbau der eigenen Heimatbasis im Vordergrund sowie die Verbesserung des eigenen Charakters.

Geschichtsinteressierte Spieler erleben mit der spielbaren Dokumentation Kursk den Untergang des gleichnamigen Atom-U-Boots im Jahre 2000, bei dem alle 118 Personen an Bord starben. 11-11: Memories Retold erzählt anhand des Ersten Weltkrieges eine dramatische Geschichte aus zwei Perspektiven. Als Sprecher konnten Elijah Wood und Sebastian Koch gewonnen werden, die die Hauptcharaktere stimmlich zum Leben erwecken.

