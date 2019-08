Es ist offiziell: Das Sommerloch ist vorüber. Nachdem wir schon letzte Woche auf der gamescom in Köln mit Neuankündigungen überschüttet wurden, geht es diese Woche munter weiter. Denn von Montag bis Samstag warten jede Menge PC-Releases auf euch. So viele außergewöhnliche Neuerscheinungen in einer Woche gab es seit einer Weile nicht mehr.

Der Anbeginn der Menschheit & die Rückkehr eines Klassikers

Zugegeben, die Woche kommt am Montag etwas gemächlich in Gang. Aber auch dann finden Oldschool-Freunde mit Under Stranger Stars und Contingency zwei kleinere Indie-Spiele, die zumindest einen Blick wert sind. Under Stranger Stars etwa ist ein traditionelle Twin-Stick-Shooter, der von Per Anhalter durch die Galaxis inspiriert wurde.

Der Dienstag hat es aber in sich. Ganze sechs Neuerscheinungen kommen raus. Darunter das neue Spiel des Max-Payne-Entwicklers Remedy. In Control lenken wir Hauptfigur Jesse Faden aus der Third-Person-Ansicht und haben neben Pistolen noch telekinetische Kräfte zur Verfügung. Des weiteren kommt mit Pagan Online ein neuer Konkurrent für Diablo 3.

Ebenfalls am Dienstag erscheint Ancestors: The Humankind Odyssey. Darin schickt uns der Assassin's-Creed-Erfinder Patrice Désilets zehn Millionen Jahre in die Vergangenheit, wo das Überleben eines Clans aus Menschenaffen sichern. MMO-Fans bekommen auch wieder etwas zu tun. Mit World of Warcraft: Classic bringt Blizzard einen neuen Server, auf dem Azeroth wieder so erscheint wie vor 15 Jahren.

Mittwoch und Donnerstag sind dann erst einmal wieder dünn. Wer aber Bock auf ein PC-Pokémon mit Metroidvania-Elementen hat, für den bietet sich der Early-Access-Release von Monster Sanctuary an. Ein Tag danach kommen dank Agent A: A Puzzle in disguise Rätsel-Freunde auf ihre Kosten und wer ein Koop-Spiel für die nächste Party sucht, wird bei Heave Ho fündig.

Das Wochenende wird dann vom Horror-Freitag eingeleitet. Mit Blair Witch und Man of Medan erscheinen gleich zwei Big-Budget-Produktionen, die uns das Fürchten lehren sollen. Während Man of Medan seine Gruselgeschichte als spielbaren Film inszeniert, ist Blair Witch ein klassisches Horror-Adventure aus der Ego-Perspektive.

Montag, 26. August

Dienstag, 27. August

Mittwoch, 28. August

Donnerstag, 29. August

Freitag, 30. August

Samstag, 31. August