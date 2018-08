The Division 2 kann ab sofort vorbestellt werden, und das in gleich sechs verschiedenen Ausgaben: Neben der Standard-Fassung stehen auch noch fünf Spezialeditionen zur Wahl. Alle Vorbesteller erhalten allerdings Zugriff auf die Private Beta. Nur wann die an den Start geht, ist noch offen. Dazu gibt es mit jeder Vorbestellung das Capitol Defender Pack mit zwei exklusiven Ingame-Items: Die Shotgun SPAS-12 und den Hazmat-2.0-Anzug.

Wer eine der fünf teureren Fassungen des Spiels kauft, darf das fertige The Division obendrein drei Tage vor dem offiziellen Release am 15. März 2019 spielen. Mit dem Year One Pass kriegen alle Premium-Fassungen außer der Dark Zone Definitive Collector's Edition obendrein alle kostenlosen Inhalte der ersten Season sieben Tage vorher. Dazu soll der Pass einige exklusive Charaktergestaltungsmöglichkeiten und Aktivitäten freischalten, zu denen es aber noch keine Details gibt. Das enthalten die unterschiedlichen Versionen:

Standard Edition: Nur das Spiel

Nur das Spiel Gold Edition: Steelbook-Version des Spiels, drei Tage Vorsprung beim Spielen, Year One Pass

Steelbook-Version des Spiels, drei Tage Vorsprung beim Spielen, Year One Pass Digital Gold Edition: Grundspiel, drei Tage Vorsprung beim Spielen, Year One Pass

Grundspiel, drei Tage Vorsprung beim Spielen, Year One Pass Digital Ultimate Edition: Grundspiel, drei Tage Vorsprung beim Spielen, Year One Pass, drei digitale Item-Packs (Elite Agent Pack, Battleworn Secret Service Pack, First Responder Pack)

Grundspiel, drei Tage Vorsprung beim Spielen, Year One Pass, drei digitale Item-Packs (Elite Agent Pack, Battleworn Secret Service Pack, First Responder Pack) Dark Zone Definitive Collector's Edition: Steelbook-Version des Spiels, drei Tage Vorsprung beim Spielen, 30 cm große Sammlerfigur von Agentin Heather Ward, weitere physische Items wie Lithograph-Buch, Soundtrack und Karte von Washington in einer Premium-Box

Steelbook-Version des Spiels, drei Tage Vorsprung beim Spielen, 30 cm große Sammlerfigur von Agentin Heather Ward, weitere physische Items wie Lithograph-Buch, Soundtrack und Karte von Washington in einer Premium-Box Phoenix Shield Collector's Edition (nur im Ubisoft Store): Exklusive Ubisoft-Store-Steelbookfassung des Spiels, drei Tage Vorsprung beim Spielen, Year One Pass, drei digitale Item-Packs (Elite Agent Pack, Battleworn Secret Service Pack, First Responder Pack), Statue von Brian Johnson, weitere physische Items wie Lithograph-Buch, Soundtrack und Karte von Washington

Wer nicht vorbestellt, hat anders als etwa bei Fallout 76 trotzdem eine Chance auf die Beta: Er kann sich auf der offiziellen Website bewerben. Was auf euch zukommt, verraten wir euch in unserer Angespielt-Preview zu The Division 2.