Hat Marvel seinen nächsten großen Helden gefunden? Fan-Liebling Pedro Pascal soll wichtige Rolle übernehmen

Am 2. Mai 2025 probiert sich das Marvel Cinematic Universe an den schon mehrfach im Kino gescheiterten Fantastic Four. Und dabei übernimmt vielleicht Pedro Pascal die Hauptrolle. Bildquelle: HBO

Pedro Pascal könnte zum nächsten großen Marvel-Helden werden! Der Schauspieler aus Star Wars, Game of Thrones oder The Last of Us befindet sich aktuell in Verhandlungen, um Reed Richards a.k.a. Mr. Fantastic in Fantastic Four - also dem anstehenden Reboot für das Marvel Cinematic Universe - zu spielen.

Seid aber schon mal gewarnt: Noch hat Pascal nicht unterschrieben - wie glaubwürdige Medienportale wie zum Beispiel Deadline, Entertainment Weekly und Slashfilm berichten. Ob es mit der Rolle als Marvel-Held klappt, hängt offenbar davon ab, dass sich der Drehplan von Fantastic Four nicht mit denen von Gladiator 2 oder The Last of Us: Staffel 2 beißt.

Was ihr zum neuen F4-Film noch wissen solltet

Fantastic Four soll Marvels aktuellen Plänen zufolge am 2. Mai 2025 unter der Regie von Matt Shakman (WandaVision) in den Kinos starten. Dabei handelt es sich dann um den mittlerweile vierten großen Film, nachdem bereits 2005 und 2015 jeweils zwei verschiedene Versionen des Superhelden-Teams in den Kinos liefen.

Tatsächlich hat sich Reed Richards a.k.a. Mr. Fantastic bereits mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness im Marvel Cinematic Universe blicken lassen: Hier wurde der brillante Wissenschaftler der Erde-838 von John Krasinski dargestellt. Falls ihr eine kleine Erinnerungsauffrischung braucht, werft einfach einen Blick in den folgenden Clip:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wer könnte in Fantastic Four noch mitspielen?

Natürlich zählen zu den Fantastic Four noch drei weitere wichtige Superhelden, die ebenfalls für das Marvel Cinematic Universe gecastet werden müssen. Aktuellen Berichten zufolge soll sich das Team aus den folgenden Darstellern zusammensetzen, während Marvel angeblich auch schon jemanden für den Bösewicht Galactus ins Auge gefasst hat:

Pedro Pascal als Reed Richards/Mr. Fantastic

als Reed Richards/Mr. Fantastic Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Fallout) als Sue Storm

(Mission: Impossible - Fallout) als Sue Storm Joseph Quinn (Stranger Things) als Johnny Storm

(Stranger Things) als Johnny Storm Ebon Moss-Bachrach (The Bear) als Ben Grimm

(The Bear) als Ben Grimm Javier Bardem (No Country for Old Men) als Galactus

Offiziell bestätigt ist dies zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht! Sollten sich die jeweiligen Darsteller mit Marvel nicht einig werden, könnte die Konstellation für Fantastic Four natürlich ganz anders aussehen. Eine Ankündigung seitens der Marvel Studios dürfte aber nicht mehr zu lange auf sich warten lassen.

Falls ihr euch darüber hinaus für die Zukunft des Marvel Cinematic Universe interessiert, findet ihr unter den folgenden Links die wichtigsten Infos zu den geplanten Filmen und TV-Serien:

Was haltet ihr davon, dass Pedro Pascal zu Reed Richards und damit zum Teil des Marvel Cinematic Universe werden soll? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den neuen Film um die Fantastic Four? Wie zufrieden seid ihr mit den aktuellen Filmen und Serien von Marvel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!