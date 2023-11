Marvel wirft für Avengers 5 wohl alles über den Haufen, worauf die neuen Filme und Serien hingearbeitet haben

Marvel könnte seine ursprünglichen Pläne für Avengers: The Kang Dynasty und Secret Wars über den Haufen werfen. Dafür reicht aber wohl kein Fingerschnipp aus. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Nach dem Sieg über Thanos lauert im Marvel Cinematic Universe schon die nächste große Bedrohung am Horizont. In Avengers 5 und 6 sollte eigentlich Kang, der Eroberer (Jonathan Majors) zur ultimativen Bedrohung werden. Doch immer mehr Berichte verdichten sich, dass Marvel diesbezüglich doch noch einen Rückzieher macht.

Wirft Marvel die Pläne für Avengers 5 und 6 um?

Was ist passiert? Mit Jeff Loveness hat sich Marvel angeblich von dem Autoren für Avengers: The Kang Dynasty getrennt. Und zwar aus dem Grund, weil Loveness stark mit der Geschichte von Kang verwoben ist, der gerade mit zahlreichen Filmen und Serien der aktuellen MCU-Phasen als nächster Ober-Bösewicht aufgebaut wird.

Davon will Joanna Robinson erfahren haben, deren Buch MCU: The Reign of the Marvel Studios erst vor wenigen Wochen erschien und einen tiefen Einblick hinter die Kulissen des Marvel Cinematic Universe gewährte. Robinson berichtet im Podcast House of R von The Ringer:

Ich habe kürzlich von jemandem gehört, dass Jeff Loveness, der Quantumania geschrieben hatte und The Kang Dynasty schreiben sollte [...] nicht länger für Marvel arbeitet. Ich habe diese Person nach dem Grund gefragt und demzufolge, weil [Loveness] mit der Kang-Storyline verwoben ist und [Marvel] sich sehr wahrscheinlich davon wegbewegen wird.

Neue Marvel-Filme und -Serien haben darauf hingearbeitet Kang als die neue große Bedrohung zu etablieren. Die ursprünglichen Pläne für Avengers 5 und 6 könnten sich allerdings in Luft auflösen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios.

Die Hinweise verdichten sich

Diese neue Info ergänzt sich übrigens mit vorangegangenen Berichten: Davon, dass Marvel die Autoren Jeff Loveness und Michael Waldron von The Kang Dynasty und Secret Wars abgezogen hat, will der etablierte Insider MyTimeToShineHello im August 2023 erfahren haben. Davor hatte auch schon Jeff Sneider im Mai davon berichtet.

Anfang November folgte dann ein großer Bericht des Branchen-Magazins Variety, demzufolge Marvel nach Alternativen sucht, Kang als großen Schurken sogar komplett zu ersetzen - wie zum Beispiel Doctor Doom.

Marvel in der Kang-Krise

Was steckt dahinter? Dass Loveness von den Drehbüchern des nächsten Avengers-Films abgezogen werden könnte, wurde ursprünglich mit dem kritischen und kommerziellen Misserfolg von Ant-Man 3 in Verbindung gebracht. Marvel hatte offenbar große Erwartungen von Quantumania, beim Kinostart folgte dann aber ein böses Erwachen.

Sehr viel ausschlaggebender dafür, dass Marvel von Kang als nächsten Ober-Schurken abrückt, dürfte aber der Skandal um dessen Darsteller Jonathan Majors sein. Nach Vorwürfen häuslicher Gewalt (mehr dazu bei Moviepilot) findet aktuell die Gerichtsverhandlung statt, während Filmstudios bereits Verträge mit Majors gekündigt und sich von dem Schauspieler distanziert haben.

Dass Marvel also ebenfalls die Verbindungen zu Jonathan Majors kappt, wäre alles andere als überraschend. Offenbar soll die Rolle von Kang aber nicht einfach neu besetzt werden (trotz etablierten Multiversums-Konzept), stattdessen verabschiedet man sich komplett von dem Comic-Bösewicht.

2:18 Ant-Man and The Wasp: Finaler Trailer zu Quantumania stimmt auf den Showdown mit Kang ein

So geht es bei Marvel im Kino weiter

Offiziell bestätigt ist dies zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht. Die Kinostarts von Avengers: The Kang Dynasty und Avengers: Secret Wars liegen derzeit noch auf dem 1. Mai 2026 beziehungsweise dem 7. Mai 2027. Da Marvel erst kürzlich eine Handvoll an Release-Terminen nach hinten geschoben hat, ist auch hier ein späterer Start nicht auszuschließen.

