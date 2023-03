Andreas Maler aus Pentiment fügt sich stimmig ins Gesamtbild von Inkulinati ein.

Es ist wahrhaft das perfekte Crossover: Das jüngste Update St. Francis and Friends für das Buchseitenstrategiespiel Inkulinati bringt eine Figur mit, bei dem Fans von Mittelalter-Spielen direkt aufhorchen: Andreas Maler. Der Protagonist aus dem grandiosen Adventure Pentiment aus dem Hause Paradox zieht seit Kurzem als namensgebender Inkulinati in die Tintenschlachten.

Und das passt nicht nur aufgrund der ähnlichen Optik beider Spiele oder weil sie in einem ähnlichen Zeitalter angesiedelt sind. Andreas heißt nicht von ungefähr Maler. Er ist Künster und als solcher in Pentiment in einem klösterlichen Skriptorium tätig. Dort arbeitet er an Abschriften von Buchbänden, die mit ganz änlicher Malerei verziert sind, wie sie in Inkulinati zum Leben erwacht.

Mit dem neuen Update dürft ihr Andreas Maler als Charakter wählen und ihm sogar eine andere Farbe verpassen.

Auf ihrem Steam-Blog erzählen die Entwickler des Tintenschlachttreibens übrigens ausführlich die Geschichte, wie es zu dem Crossover gekommen ist. Nachdem sie bereits lange Zeit Fans der Spiele von Obsidian gewesen sind, hat sich durch ein Treffen auf der Gamescom eine Entwickler-Freundschaft entwickelt.

Mehr als nur Maler

Abseits von Andreas Maler bietet das neue Update jedoch noch einiges mehr:

Neue Schlachtfelder

Taubenarmee

Neue Einheitentypen für die bereits bekannten Fraktionen

Etliche Bugfixes

Und einiges mehr

Für einen geführte Tour durch die Inhalte, schaut gern den unten stehenden Trailer, den die Entwickler veröffentlicht haben.

Auch Gamestar-Redakteurin Stephanie hat das witzig-innovative Strategiespiel angespielt und war durchaus angetan:

Das Heimatspiel von Andreas konnte übrigens auch bei uns im Test überzeugen.

Inkulinati ist im Early Access of Steam erhältlich oder für Abbonenten des Gamepass ohne weitere Kosten über die Xbox-App spielbar. Auf Vales Plattform kommt es gut an und hat über 80 Prozent positive Bewertungen. Allerdings bei derzeit noch unter 100 User-Reviews.

Habt ihr Inkulinati schon ausprobiert? Wenn ja berichtet uns von euren Eindrücken von der mittelalterlichen Buchseiten-Strategie. Oder ist Andreas nun derjenige, der euch buchstäblich in den Wälzer zieht, nachdem ihr mit ihm zusammen Abenteuer in Pentiment erlebt habt?