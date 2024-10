Wer noch immer auf Phantastische Tierwesen 4 hofft, wird jetzt bitter enttäuscht

So fantastisch sie auch sein mögen: Newt Scamanders wundersamer Koffer bleibt wohl erstmal verschlossen. Bildquelle: Warner Bros.

Eigentlich waren für Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind mal insgesamt fünf Filme geplant. Doch daraus wird offenbar nichts mehr.

Nachdem Regisseur David Yates schon Ende letzten Jahres davon sprach, dass die zweite große Harry-Potter-Filmreihe zumindest eine Pause einlegt, sieht es jetzt noch einen ganzen Ticken düsterer aus.

Phantastische Tierwesen sind (vorerst) nicht mehr zu finden

Von ComicBook auf einen möglichen Phantastische Tierwesen 4 angesprochen, nimmt der Darsteller von Newt Scamander jeglicher Hoffnung den Wind aus den Segeln. Der 42-jährige Schauspieler glaubt im Moment nicht daran, dass es nach Dumbledores Geheimnissen von 2022 weitergehen wird:

Ich denke, dass [die Fans] Newt wahrscheinlich [zum letzten Mal gesehen haben]. Das ist eine ziemlich offene Antwort, aber ja. Das ist mein aktueller Stand. Ihr müsstet mit den Leuten bei Warner Bros. und J.K. Rowling sprechen. Doch soweit ich weiß, war’s das.

2:02 Der offizielle Trailer zu Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Autoplay

Wirklich überraschend kommt diese Erkenntnis allerdings nicht. Während der allererste Film bei einem Budget von 200 Millionen US-Dollar weltweit noch über 800 Millionen einspielen konnte, sah es bei den darauffolgenden Teilen immer magerer aus (via Box Office Mojo).

Der dritte Film kam bei gleichbleibenden Kosten auf ein Einspielergebnis von nur 405 Millionen US-Dollar und dürfte so zumindest das Budget wieder reingeholt haben. Immerhin müssen hierbei noch das Marketing berücksichtigt werden. Da auch die Begeisterung von Kritikern sowie Fans immer verhaltener wurde, dürfte Warner Bros. aus diesen Gründen den ursprünglichen Fünf-Filme-Plan auf Eis gelegt haben.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Eine Übersicht der ganzen Kontroverse rund um JKR und auch Hogwarts Legacy findet ihr hier.

Harry Potter wird jetzt zur TV-Serie

Stattdessen wird jetzt fleißig an einem großen Serien-Reboot von Harry Potter gearbeitet, das HBO verantwortet. Das Projekt soll 2026 an den Start gehen, welches Francesca Gardiner (Killing Eve, The Man in the High Castle) als Showrunnerin und Drehbuchautorin verantwortet.

Mark Mylod (The Menu, Game of Thrones) wurde wiederum als Regisseur für gleich mehrere Folgen verpflichtet. Derweil bleibt noch abzuwarten, wer bei Harry, Ron und Hermine in die Fußstapfen von Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson tritt.