Xbox-Bosse zocken fröhlich Starfield und das Internet reagiert gewohnt scharfzüngig

In knapp zwei Monaten erscheint das heißerwartete Weltraum-Epos Starfield. Wer die Collector’s Edition vorbestellt, darf es schon fünf Tage früher spielen. Wer hingegen ein hohes Tier bei Microsoft ist, sogar jetzt schon. Bitte was? Ja, es stimmt: Phil Spencer und Co. wurden beim Spielen von Starfield gesichtet.

Was ist passiert?

Via Xbox Live ist es möglich, sofern das Profil auf öffentlich gestellt wurde, zu sehen, welche Titel andere Spielerinnen und Spieler gerade so zocken. Unter anderem ist das auch beim Xbox-Chef Phil Spencer und dem Vize-Präsidenten von Bethesda, Pete Hines, der Fall.

Fans ist aufgefallen, dass die Xbox- und Bethesda-Bosse ein Spiel spielen, dass eigentlich noch gar nicht erschienen ist, nämlich Starfield. Das sorgt im Netz für Aufruhr, denn schließlich warten alle anderen schon seit vielen Jahren auf das Rollenspiel. Die Fans reagieren scharfzüngig, jedoch meist humorvoll und mit einem Augenzwinkern.

Der Reddit-Nutzer _Denizen_ schreibt zum Beispiel:

Oh Gott, der Neid ist stark.

Die Nutzerin JessieKaldwin schreibt zum Beispiel:

Sie arbeiten hart daran Bugs zu finden, damit Starfield so gut für die Fans wird wie möglich.

Die Antworten auf diesen Kommentar machen sich darüber lustig, wie hart die Arbeit wohl sein mag, wenn man Starfield spielt.

Als Anspielung auf den Early-Access durch die Collector’s Edition schreibt der Nutzer Temkkey:

Phil Spencer hat den ultimativen Preis gezahlt, um Early-Access zu erhalten.

Während sich die meisten Fans einig sind, dass die Xbox-Bosse das Spiel aus Spaß an der Freude genießen, hat der Nutzer Neosss1995 eine eigene Theorie:

Ich denke, dass das Spiel offenbar den Gold Status erreicht hat und sie es gerade testen.

Das würde bedeuten, dass das Spiel offiziell fertig entwickelt ist und nun hauptsächlich noch an zusätzlichen Inhalten und Bugs gearbeitet werden würde. Diese Theorie ist aber mit Vorsicht zu genießen, da es diesbezüglich weder Hinweise von Microsoft noch von Bethesda gibt.

Was haltet ihr davon, dass Phil Spencer und Pete Hines bereits fleißig Starfield spielen? Werdet ihr euch das Spiel kaufen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!