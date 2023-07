Fan schreibt jedes Detail über Starfield auf und erschafft gigantisches Buch mit 1.000 Seiten

Ein überaus motivierter Fan hat ein über 1.000-seitiges Starfield-Kompendium erstellt.

Starfield erscheint bereits in wenigen Wochen und einige Spielerinnen und Spieler können ihre Vorfreude kaum zügeln. Ein besonders leidenschaftlicher Fan hat sogar viele Stunden Arbeit in ein riesiges Dokument gesteckt, das nun (vorerst) fertig ist. Auf über 1.000 Seiten sammelt Gokamo jedes noch so kleine Detail zu Bethesdas neuem Rollenspiel und analysiert alle Gameplay-Szenen, Artworks und mehr.

600 Seiten in einem Monat

Den erreichten Meilenstein teilt Gokamo auf Reddit. Nachdem der Fan schon vor dem Gameplay-Reveal im vergangenen Jahr 120 Seiten an Informationen gesammelt hatte, wuchs das Dokument immer weiter. Nach dem ausführlichen Starfield-Showcase im Juni kamen unglaubliche 600 weitere Seiten dazu.

45:06 So viel Starfield gab's noch nie: Hier sind 45 Minuten Gameplay am Stück

Für Gokamo war das Erstellen des riesigen Kompendiums Arbeit, die ich genossen habe . Er sei schon von Kindesbeinen an großer Fan von Spielen der Bethesda Game Studios, die sich für ihn einzigartig anfühlen würden. Gleichzeitig ist Gokamo ein großer Weltraum-Geek und hat sogar schon als Praktikant für die NASA gearbeitet, Starfield sei also ein wahrgewordener Traum.

Zuletzt besteht für den frischgebackenen Hochschul-Absolventen auch die Hoffnung, dass Bethesda auf seine Arbeit aufmerksam wird, und so seine an den Entwickler geschickte Bewerbung bessere Chancen hat. Auf Reddit stößt Gokamo schon mal auf viel Begeisterung, und viele Starfield-Fans gratulieren ihn zu seiner Arbeit. So schreibt etwa R1PPER:

Ich bin seit 49 Jahren Gamer ... Das ist die lächerlich gründlichste Analyse, die ich je gesehen habe! Vielen Dank, das sollte mich für ein paar Tage beschäftigen.

Auch andere Spielerinnen und Spieler sind vom enormen Umfang des Dokuments beeindruckt und richten ihre Glückwünsche und Danksagungen aus. CountNaberius möchte sogar sein Schiff in Starfield zum Dank nach Gokamo benennen, während Matthew_Al-Wahid meint, er verdiene eine Ehrendoktorwürde in Starfieldologie .

Wenn ihr euch selbst weiter über Starfield informieren wollt, aber vor dem gigantischen Dokument eher zurückschreckt, dann haben wir jede Menge Analysen, Podcasts, Videos und mehr zum Thema Starfield für euch im Angebot:

Was haltet ihr von dem gigantischen Fan-Manifest zu Bethesdas ambitioniertem Rollenspiel? Könnt ihr verstehen, warum sich jemand so sehr auf ein neues Spiel freut, oder ist euch diese Art von Leidenschaft eher fremd? Habt ihr vielleicht schon ein wenig in Gokamos Arbeit reingelesen und euch unbekannte Details zu Starfield entdeckt? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!