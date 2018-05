Phoenix Point - Geistiger Nachfolger von XCOM auf 2019 verschoben

Julian Gollops persönliche Neuinterpretation von X-COM, das Rundenstrategiespiel Phoenix Point, erscheint nicht mehr 2018. Das äußerte der XCOM-Erfinder in einem Statement auf Youtube. Der Release ist nun für Juni 2019 vorgesehen. In einem Blog-Post führt er die Begründung weiter aus.

Die Verspätung liege im gestiegenen Produktionsaufwand begründet. So habe man das Team von Snapshot Games vergrößert, um »die hohe Qualität zu gewährleisten, auf die wir abzielen«. Um das volle Potenzial sowohl des Teams als auch des Projekts Phoenix Point auszuschöpfen, habe Gollop entschlossen, den Release ins nächste Jahr zu verschieben.

Das ist eine schlechte Nachricht mit gutem Kern. Denn so sehr wir uns auch wünschen, Phoenix Point so schnell wie möglich in der Spielebibliothek zu haben, so hoch sind auch unsere Erwartungen an den Titel.

Phoenix Point war im Juni 2017 ein voller Crowdfunding-Erfolg und erreichte 765.000 Dollar auf Fig. Jetzt, ein Jahr später, wurde bereits eine Demo von Gollops Werk für zahlungkräftige Backer spielbar. Hier findet ihr unser Special zu Phoenix Point.