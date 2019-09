Mit einem noch namenlosen Physik-Spiel sorgt ein schwedischer Entwickler für feuchte Augen bei Freunden gepflegter virtueller Zerstörung. Selbst ein Battlefield 5, das mit der Frostbite-Engine bereits sehr realistisch wirkende Zerstörung simuliert, kann sich von der beeindruckenden Technik etwas abschauen.

Der Youtuber Bluedrake42 demonstriert die Fähigkeiten des Voxel-basierten Spiels in einem Video. Dabei fällt das breite Spektrum an Physik-Simulationen in Echtzeit auf, die das Programm leistet. Wir sehen die Zerstörung verschiedener Materialien in verschieden große Einzelteile sowie die Simulation von Feuern mit volumetrischem Rauch, der sich natürlich innerhalb und außerhalb von Räumen ausbreitet.

Zudem lassen sich Fahrzeuge steuern, die gleichermaßen Zerstörung verursachen und selbst erfahren können. Hinzu kommt eine KI, die Wegfindung dynamisch anpasst. Das heißt sie simuliert Personen, die sich frei durch die von Spielern geschaffenen neuen Pfade bewegen.

Hinter dem Spiel steckt Dennis Gustafsson und sein Studio Tuxedolabs. Der Schwede zeichnet mit Entwickler Mediocre unter anderem für das erfolgreiche Physik-Spiel Smash Hit verantwortlich, das bereits 2014 für mobile Geräte erschienen ist.

Auf Twitter bekundet Gustafsson, dass er viele Anfragen bezüglich des neuen Physik-Spiels erhalte. Er habe es zunächst nur als Spielerei entwickelt, inzwischen wisse er aber, dass er daraus ein richtiges Spiel machen möchte. Deshalb hat er sich dazu entschlossen, bald eine Steam-Seite zu erstellen und das Spiel im Early Access zu veröffentlichen, sobaldes bereit ist.

What game is this? For a long time I was just fooling around with technology but since a few months back I know where this is going and I'm now working on the game itself. I will reveal more info about it soon. Even though it has guns it is not a shooter. It's a non-violent game.