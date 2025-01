Wie aus dem Nichts taucht bei Steam ein neues WW2-Strategiespiel auf, das Realismus ganz groß schreibt

In Platoon Commander könnt ihr mit Artillerieschlägen euren Panzer neue Schusslinien eröffnen.

Wie der Name schon vermuten lässt, geht es in Platoon Commander nicht darum, große Truppenverbände auf einer Weltkarte zu bewegen oder den Basenbau und die Ausbildung von Einheiten. Stattdessen führt ihr euer eigenes Platoon durch taktische Echtzeitschlachten. Durch den hohen Grad an Realismus müssen neben der Truppenanzahl und Feuerkraft auch Umweltbedingungen und die Moral der Soldaten berücksichtigt werden.

Was für ein Spiel ist Platoon Commander?

Entwickler Alpharabaius Games legt die Lupe auf den Herbst und Winter des Jahres 1941 und lässt euch als Wehrmacht entweder auf Moskau vorrücken oder den Weg dorthin als Rote Armee verteidigen.

Auf einer Kampagnenkarte trefft ihr Runde für Runde die Entscheidung, ob ihr in die Offensive oder Defensive geht, abhängig vom Wetter oder der Tageszeit. Hier stellt ihr auch euer Platoon zusammen.

Euer Platoon stellt ihr euch selbst aus verschiedenen Trupps zusammen. Diese stammen aus den Bereichen Infanterie, Artillerie und Panzer. Die Trupps befehligt ihr dann in Echtzeit auf den 20 unterschiedlichen Karten der Kampagne.

Realismus und taktische Optionen

Trupp-Moral: Sinkt die Moral eines Trupps, geraten sie möglicherweise in Panik. Faktoren sind Verluste, die Präsenz vieler feindlicher oder verbündeter Tuppen, insbesondere Panzer.

Wetter und Tageszeit: Diese äußeren Einflüsse haben Auswirkungen auf die Sichtweite und Erkennbarkeit von Truppen.

Zerstörbare Umgebung: Panzer können beispielsweise Mauern einreißen und neue Wege für Infanterie eröffnen. Mit einem Artillerieschlag kann ein Gebäude zum Einsturz gebracht werden und neue Schusslinien ermöglichen.

Gebäude als Befestigungen: Infanterie kann in Häusern zusätzliche Deckung finden und aus höheren Etagen Feinde besser attackieren.

Deckungssystem: Hohes Gras, Büsche oder Bäume bieten ebenfalls unterschiedliche Arten von Deckung, können aber auch zerstört werden.

Unterstützungsfeuer: Nebenwände können zur Deckung eines Angriffs oder Truppenbewegung genutzt werden. Außerdem können Artillerie und Luftschläge angefordert werden.

Es gibt aktuell noch kein konkretes Release-Datum für Platoon Commander. Auf Steam könnt ihr jedoch bereits eine Demo des taktischen Strategiespiels herunterladen und testen, um selbst herauszufinden, wie gut das Thema Realismus umgesetzt wurde und ob es zu einer spannenden Spielerfahrung beiträgt. Bei Steam läuft zurzeit das RTS-Fest mit zahlreichen Demos und Rabatten rund um das Thema Strategiespiele.