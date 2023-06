»Wir wollen der PlayStation Call of Duty überhaupt nicht wegnehmen«, sagt Microsoft-Chefin

Die populäre Shooter-Reihe wird nicht von der PlayStation verschwinden, das beteuert Microsoft nun erneut.

Schon seit Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard verkündet hat, wehrt sich der Konsolen-Konkurrent Sony mit Händen und Füßen dagegen. Vor allem ein Spiel beziehungsweise eine ganze Reihe steht dabei immer wieder im Fokus: Call of Duty.

Die populäre Shooter-Reihe gilt auch über zwanzig Jahre nach dem Debüt noch immer als jährlicher Verkaufsgarant und ihr wärt überrascht, wie viele PlayStation-User nichts anderes als CoD zocken! Deshalb hat Sony stets betont, dass man Microsoft mit dem Deal nicht durchkommen lassen werde, weil die Redmonder dafür sorgen würden, dass Call of Duty nicht mehr für die PlayStation erscheint.

Microsoft sagt: CoD-Exklusivität war nie ein Thema

Der japanische Konzern ging sogar so weit zu behaupten, dass Microsoft CoD im Falle einer Übernahme absichtlich schlechter für die PlayStation machen würde. Ihr seht: Die Fronten sind ganz klar verhärtet.

Amy Hood, ihres Zeichens CFO (Chief Financial Officer) von Microsoft, hat sich nun im Rahmen der derzeit laufenden Verhandlung vor Gericht zu dem Thema geäußert. Die Zeugenaussage ist öffentlich einsehbar. Hood sagt, dass die Idee nie im Raum gestanden habe, Sony CoD wegzunehmen.

Sie erklärt zudem, dass sämtliche Prognosen, was die Gesamtumsätze mit Activision-Blizzard-Inhalten nach der Übernahme angeht, stets auch PlayStation-Konsolen eingeschlossen haben.

Konkret zu dem Thema befragt, äußert sie sich wie folgt:

Die Möglichkeit, Call of Duty exklusiv für die Xbox zu machen, wurde nie bewertet oder mit mir besprochen, noch wurde sie in einer der Präsentationen oder Diskussionen mit dem Vorstand erwähnt. Ich verstand die Notwendigkeit, Call of Duty auf anderen Plattformen anzubieten. Die strategischen Gründe für die Übernahme und die finanzielle Bewertung sind beide darauf ausgerichtet, Activision-Spiele breiter verfügbar zu machen, nicht weniger.

Das derzeit laufende Verfahren dürfte sich noch eine ganze Weile hinziehen. Bis ein Urteil gefällt wird, können wir uns also bestimmt noch auf einige interessante Einblicke in die beiden Konsolen-Konzerne freuen, so wie diese hier:

Was sagt ihr zu dem Thema? Würdet ihr es Microsoft zutrauen, Call of Duty nur noch exklusiv für die Xbox anzubieten? Oder glaubt ihr den Beteuerungen der Verantwortlichen, dass eine solche Strategie nie auch nur zur Debatte gestanden hat? Würdet ihr eine Übernahme von Activision Blizzard befürworten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!