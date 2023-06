Call of Duty: Ihr wärt überrascht, wie viele Menschen absolut und ausschließlich CoD spielen

Call of Duty ist ein heißer Zankapfel im Ringen zwischen Microsoft, Sony und den Handelsbehörden.

Leute, in deren Haut man nicht stecken will: Die arme Socke, die für die große Gerichtsverhandlung zwischen Microsoft und der US-Bundeshandelskommission (FTC) sensible Dokumente schwärzen sollte ... und dabei ein bisschen zu dünn aufgetragen hat. Einen Tag später gehen streng geheime Activision-Zahlen um die Welt, die so nie ans Licht der Öffentlichkeit dringen sollten. Auch zu Call of Duty.

Eigentlich hätte alles anders laufen sollen: In der Anhörung zwischen Microsoft und der FTC geht es um den Milliardenaufkauf von Activision. Wir einfachen jetzt mal brutal die Zusammenhänge, aber im Prinzip will die FTC den Deal blockieren, während Microsoft natürlich dafür kämpft, dass die Akquise über die Bühne gehen darf.

Und jetzt kommt Sony ins Spiel: PlayStation-Chef Jim Ryan hat zur Anhörung ein Papier beigetragen, das belegen soll, wie wichtig Activisions CoD-Marke für die PlayStation ist. Das Kalkül dahinter: nachzuweisen, dass ein xbox- und pc-exklusives Call of Duty der PlayStation und Sony massiv schaden würde.

So viel zum Hintergrund.

In diesem Plädoyer gegen Microsoft sollten die konkreten Zahlen für die Öffentlichkeit eigentlich geschwärzt werden, weil es um Geschäftsgeheimnisse geht. Wie viel Geld Horizon Forbidden West zum Beispiel ganz konkret gekostet hat. Nur war der Schwarzstift wohl ein bisschen zu schwach - in der gescannten Variante des Dokuments schimmern viele konkrete Zahlen durch die Schraffierung hindurch.

Und jetzt kommen wir zu Call of Duty. Ein Passus enthält nämlich sehr interessante Daten zu Activisions Ballermarke.

2021 verbrachten über 14 (?) Millionen User 30 Prozent oder noch mehr ihrer Zeit in Call of Duty, über 6 Millionen sogar mehr als 70 Prozent ihrer Zeit - und über eine Million Menschen investierten 100 Prozent ihrer Zeit in Call of Duty. Die durchschnittliche Spielzeit betrug 2021 rund 116 Stunden. CoD-Fans mit mehr als 70 Prozent Zeit-Investment in CoD erreichten durchschnittlich sogar 296 Spielstunden.

Beeindruckende Zahlen, wenn man bedenkt, dass 2021 gar nicht das beste CoD-Jahr für die Serie war. Warzones gigantischer Erfolg von 2020 ebbte bereits ab, CoD Vanguard ließ viele Fans recht kalt. Und trotzdem spielten eine Millionen Menschen auf ihrer PlayStation nichts anderes als Call of Duty.

Die Spielerzahlen des aktuellen Modern Warfare 2 samt Warzone 2 haben sich übrigens mit dem Launch von Season 4 im Juni 2023 wieder etwas erholt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Abschaltung des alten Warzone Caldera angekündigt, Warzone 2 heißt künftig also wieder einfach nur Warzone und hach, es ist manchmal verwirrend.