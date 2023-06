Sony droht Activision mit Blockade der PlayStation 6, wenn Microsoft den Mega-Deal besiegelt

Sony droht Activision Unannehmlichkeiten an.

Irgendwann wird es eine PlayStation 6 geben. Aber von der könnten manche Studios erst später erfahren als andere: Sony-Chef Jim Ryan droht konkret Activision damit, dass man ihnen keine Infos über die PS6 geben werde, wenn der Microsoft-Deal über die Bühne geht.

Zur Erinnerung: Microsoft versucht aktuell, Activision aufzukaufen. Der Millionen-Deal ist aber nicht unumstritten und wirft viele rechtliche Fragen auf. Mehr über die Hintergründe erfahrt ihr hier.

Was würde es bedeuten, wenn Sony Activision die PS6-Infos vorenthält?

Harte Aussagen, aber vieles unklar

»Die Partnerschaft wäre verloren«. Das Zitat von Sony-Chef Ryan stammt aus einem Dokument, in dem große Teile des Inhalts nicht öffentlich verfügbar sind. Hier seht ihr einen Auszug:

Es heißt weiter, man könne Activision nicht über eine PlayStation 6 informieren, wenn das Studio der Konkurrenz Microsoft gehöre. Konkret könnte sich das zum Beispiel auf PS-exklusive Features wie die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers auswirken – diese könnten in Zukunft etwa in Call of Duty fehlen.

Auf die Nachfrage, warum denn Sony dann mit Mojang weiter zusammenarbeite, obwohl dieses Studio ja auch komplett Microsoft gehört, gab Ryan eine Antwort – allerdings ist nur der Anfang lesbar: »Das bekräftigt meine Sorgen«. Der Rest seiner Erklärung ist geschwärzt, wir wissen also nicht, was für Argumente er vorbringt.

Ebenso ist unklar, wie ernst diese Drohung wirklich gemeint ist. Microsoft und Sony bringen derzeit jede Menge Argumente für die eigene Seite vor, einige davon sind … seltsam.

Wie seht ihr die Geschichte rund um Microsoft, Activision und PlayStation? Versteht ihr, wenn Sony seine neueste Konsole keinem Studio der Konkurrenz enthüllen will oder findet ihr das übertrieben? Wann rechnet ihr mit einer PlayStation 6? Lasst es uns gern eure persönliche Meinung in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.