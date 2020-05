PlayStation wird zu einer Marke, die ihr auch auf dem PC sehen werdet

Sony organisiert um und vereint sämtliche seiner zukünftigen First-Party-Titel unter einer neuen Marke namens »PlayStation Studios«. Der Name wird allerdings nicht für Exklusivtitel stehen. Wie der japanische Konzern erklärt, will man Spiele mit diesem Banner auch auf anderen Plattformen veröffentlichen.

Wie bei Marvel

Der neue Markenname soll als eine Art Qualitätssiegel dienen und für hochwertige Singleplayer-Spiele stehen - aus Studios unter dem Sony-Dach (sogenannte First-Party-Spiele). Bisher sei vielen Nutzern nicht bekannt, dass Marken wie God of War, The Last of Us und Horizon: Zero Dawn bei den Sony Worldwide Studios entstehen.

Das will man nun mit den PlayStation Studios ändern. Beim Start eines First-Party-Spiels werdet ihr also in Zukunft das neue animierte Marken-Logo sehen, das nicht nur viele User an das Intro der Marvel-Filme erinnert. Mit der PlayStation 5 soll das neue Warenzeichen an den Start gehen.

PlayStation-Zukunft am PC?

Für PC-Spieler ist interessant, dass dem Head of Global Marketing von Sony Interactive Entertainment zufolge mehr als nur reine PlayStation-Titel im Rahmen dieser Marke entstehen.

Dabei spricht er allerdings explizit nicht von dem kommenden PC-Release von Horizon: Zero Dawn. Denn das wird noch auf das PlayStation-Studios-Label verzichten.

Ein neuer Hinweis darauf, dass ihr in Zukunft regelmäßig weitere Spiele von Sony auf dem PC spielen könnt. Bereits in einem früheren Interview erklärte die Firma allerdings, dass ihr nicht automatisch sämtliche ihrer Titel auf dem PC erwarten dürft.

Welche Titel kommen für PC?

Neuankündigung gibt es derzeit noch keine. PC-Spieler dürfen sich derzeit nach wie vor auf Death Stranding freuen, das am 14. Juli 2020 seine Exklusivität verliert.

Im Sommer 2020 folgt dann die Complete Edition von Horizon: Zero Dawn. Und auch über den Streaming-Dienst PS Now könnt ihr eine Reihe von einst reinen Konsolen-Titeln auf eurem Heimcomputer spielen.