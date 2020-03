Horizon Zero Dawn: PC-Release jetzt offiziell bestätigt

Diese Ankündigung hat sich angebahnt, ist aber trotzdem sehr erfreulich. Der ursprünglich exklusiv für die PlayStation entwickelte Open-World-Hit Horizon Zero Dawn erscheint noch dieses Jahr auch auf dem PC. Dies wurde jetzt offiziell in einem Interview mit dem Chef von Playstaions Worldwide Studio Hermen Hulst bestätigt. Im PS4-Test von Horizon Zero Dawn vergaben unsere Kollegen von GamePro ganze 90 Punkte.

Bereits in den Wochen zuvor gab es immer wieder Hinweise auf eine bald die PC-Version. So wurde erst im Februar ein Produkteintrag bei Amazon Frankreich gesichtet, der für Horizon Zero Dawn einen PC-Release voraussagte. Zudem sprach auch das gut in der Branche vernetzte Magazin Kotaku von einer möglichen Portierung.

Wann kommt Horizon Zero Dawn genau für den PC?

Ein konkretes Datum nannte Hulst in dem Gespräch nicht, grenzte den Veröffentlichungs-Zeitraum aber auf Sommer 2020 ein. Damit wäre ein Release in etwa drei bis fünf Monaten denkbar. Laut Hulst soll das Entwicklerstudio Guerrilla Games in den nächsten Tagen mehr Details verraten.

Wird der PC für Playstation attraktiver?

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob es sich hierbei nur um den ersten Schritt handelt, der die Tür für weitere PS4-exklusive Spiele auf dem PC aufstößt. Die Sony-Konsole bietet gerade im Singleplayer-Bereich immerhin einige der besten Spiele des letzten Jahrzehnts. Zu der Riege an Blockbustern gehören nämlich namhafte Titel wie God of War oder The Last of Us.

Laut Hulst denkt Playstation immer über neue Ideen nach. Unter anderem auch, um mehr Spieler für sich zu gewinnen und einen Vorgeschmack auf das zu geben, was sie vielleicht verpassen. Das heißt aber auch, dass nicht sofort jedes Playstation-Spiel auf dem PC landet.

"Und um vielleicht ein paar Leute zu beruhigen: nur weil wir ein first-party Triple-A-Titel auf den PC bringen, heißt das nicht unbedingt, dass jetzt alle Spiele für den PC erscheinen. Für mich hat Horizon Zero Dawn einfach sehr gut gepasst."

Im übrigen müsst ihr derzeit allerdings nicht unbedingt bis zum Sommer auf Horizon Zero Dawn warten. Mithilfe von Playstation Now können einige Spiele auch schon jetzt auf eurem PC laufen. Allerdings handelt es sich hierbei eben um einen Streaming-Service. Die Titel sind also nicht für den PC optimiert.