Wenn wir ehrlich sind, hätte unser Podcast über die wichtigsten Spiele 2021 drei Stunden dauern können, so viele Kandidaten hatten wir auf den Zetteln. Ging aber nicht, weil erstens: Maurice um Mitternacht einen Termin beim lokalen Nekromantenzirkel wahrnehmen musste. Zweitens war dieser Podcast Teil unserer Livestream-Aktion FYNG (Find Your Next Game) - und da platzt Programmplaner Daniel Feith schon die Arteria temporalis, wenn wir nur eine Millisekunde überziehen.

Entsprechend konzentriert sich dieser GameStar-Podcast aufs Wesentliche: Alle Spiele können wir nicht besprechen, sondern eben nur die wichtigsten der wichtigsten. Für Dimi gehört dazu Battlefield 6 - nicht nur, weil er Bock auf Battlefield hat, sondern weil es für EA regelrecht zum Schicksals-Battlefield wird, entscheidend für die Zukunft der Serie.

Maurice schwelgt - natürlich - in Strategiespielen wie Age of Empires 4 und Humankind, außerdem freut er sich auf die anrollende Aufbauspiel-Welle mit Manor Lords, Distant Kingdoms, Builders of Egypt und vielen anderen. Die können zwar unmöglich alle gut werden, aber es ist statistisch glaubwürdig, dass zumindest eines oder zwei davon gut werden.

Micha schließlich konzentriert sich diesmal auf Open Worlds, darunter Biomutant und sein persönlicher Hoffnungsträger Starfield, der zwar noch nicht für 2021 angekündigt ist, aber bald mal erscheinen sollte, damit Bethesda richtig mit The Elder Scrolls 6 loslegen kann.

Nun hätten wir gerne noch weiter ausschweifend diskutiert - Micha etwa über Distant Worlds 2, das System Shock Remake oder The Forgotten City -, aber ach, die Zeit! Dann müssen wir eben noch mehr Podcasts machen.



Denn wenn wir eines können, dann mehr Podcasts!

