»Ein Segen, wenn man von PoE2 kommt« - Spieler wechselt zurück zu Diablo 4 und empfindet es als Erlösung

Nach Wochen in Path of Exile 2 fühlt sich Season 7 von Diablo 4 für viele Spieler wie Urlaub an.

In den vergangenen Wochen wurde Path of Exile 2 von vielen Fans als neuer Maßstab im Action-Rollenspiel-Genre gefeiert. Mit seinen komplexen Systemen, den fast schon überwältigenden Build-Möglichkeiten und den fordernden Bosskämpfen hat das Spiel vorrangig hart gesottene Genre-Fans überzeugt.

Doch nicht jeder fühlt sich in der Spielwelt Wraeclast so richtig zu Hause: Ein Spieler berichtet jetzt auf Reddit von seiner Rückkehr zu Diablo 4 – und beschreibt es als eine wahre Erlösung.

Diablo 4 respektiert meine begrenzte Zeit

Im viel diskutierten Reddit-Post erklärt der Nutzer nike121 , warum Diablo 4 für ihn aktuell die bessere Wahl ist. Als jemand, der Beruf, Familie und Gaming unter einen Hut bringen muss, sei das zugängliche Gameplay des Spiels ein Segen:

Über die letzten Tage habe ich mir ein bisschen Zeit mit meiner Frau freigeschaufelt und wir haben uns bis Tier 2 durchgekämpft. Die Loot-Drops sind ein absoluter Traum – so gut, dass ich ständig meine Builds anpasse, experimentiere und mich wie eine absolute Maschine fühle.

Im direkten Vergleich zu Path of Exile 2 zieht der Spieler ein deutliches Fazit: Während die Bosskämpfe und die Komplexität von PoE2 beeindruckend seien, fühle sich das gesamte System oft wie ein zweiter Job an.

Ich habe mehr Zeit damit verbracht, an meinen Widerständen zu tüfteln und Handel zu treiben, als tatsächlich zu spielen.

Diablo 4 hingegen sei herausfordernd, aber fair, belohnend, aber nicht überwältigend - doch am wichtigsten sei ihm, dass Blizzards Spiel seine Zeit respektiere.

Dass es in Diablo 4 deutlich mehr Loot als im Konkurrenten von Grinding Gear Games regnet, könnt ihr euch in unserem Gameplay-Video aus Season 7 anschauen:

Unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Spiele

Der Kontrast zwischen Diablo 4 und Path of Exile 2 wird in der Action-RPG-Community häufig diskutiert – im Thread von nike121 auch in einem durchaus rauen Ton.

Das Fazit vieler Fans: Diablo 4 richtet sich klar an Spieler, die ohne großen Aufwand Fortschritte machen möchten. Ein Top-Kommentar bringt es auf den Punkt:

Ich kann mich nach 30 Minuten Einloggen fühlen, als hätte ich etwas erreicht. Und das ist genau das, was ich nach einem langen Arbeitstag brauche.

Andere hingegen kritisieren genau diese Zugänglichkeit. Ein Kommentar von FayupWoW hält etwa dagegen:

D4 hat so viel Loot, dass sich nichts wirklich belohnend anfühlt. Aber ich bin auch jemand, der Loot-Grinding und Solo-Self-Found mag – vielleicht bin ich einfach verrückt.

Path of Exile 2 hingegen fordert von seinen Spielern Geduld, Zeit und den Willen, sich in komplexe Systeme einzuarbeiten. Diese spielerische Tiefe ist ein klarer Pluspunkt für viele hart gesottene Fans, schreckt aber natürlich all jene ab, die ihre begrenzte Freizeit nicht in stundenlange Optimierungsschleifen investieren möchten.

