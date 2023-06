Pokémon-Spieler erreicht nach 4.000 Stunden noch nicht mal den ersten Wald

Ein seltener Anblick: Glurak in seiner Shiny-Variante.

Die Pokémon-Spiele sind nicht gerade dafür bekannt, euch hunderte Stunden vor den Bildschirm zu fesseln. Es sei denn, ihr seid kompetitive Naturen, die ihre Taschenmonster auch auf Turnieren gegeneinander antreten lassen. Normalerweise kommt man aber in einem angenehmen Tempo voran, solange man nicht Glumanda als Starter ausgewählt hat und sich dann an Rockos Onyx die Zähne ausbeißt...

Ein Spieler hat jetzt die 4.000-Stunden-Mauer durchbrochen und ist noch nicht mal im Blütenburgwald angekommen. Normalerweise erreicht ihr dieses lauschige Plätzchen nach spätestens einer Stunde, aber auch nur, wenn ihr auf dem Weg dorthin an fünf Relaxos vorbeimüsst.

Der YouTube-User 40 Cakes hat aber nicht etwa null Skill, sondern spielt Pokémon Smaragd mit einem programmierten Bot durch. Ab jetzt wird es mathematisch.

Zwei Regeln machen Pokémon zur Geduldsprobe

Pokémon-Spiele lassen sich in vielen alternativen Varianten mit jeweils eigenen Regelwerken durchspielen. Vielen von euch dürften die Begriffe Nuzlocke und Randomlocke etwas sagen, wenn nicht, verweisen wir auf das PokéWiki.

40 Cakes hat sich für seinen Smaragd-Run nur zwei Regeln gesetzt, die haben es aber dafür in sich:

Professor Eichs Herausforderung : Auf jeder neuen Route müssen alle dort vorkommenden Pokémon inklusive ihrer zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Entwicklungen gefangen werden. Kommt dort also zum Beispiel ein Raupy vor, würde es nicht langen, ein Exemplar zu fangen, sondern drei Stück, um jeweils eines zu Safcon und eines zu Smettbo zu entwickeln.

: Auf jeder neuen Route müssen alle dort vorkommenden Pokémon inklusive ihrer zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Entwicklungen gefangen werden. Kommt dort also zum Beispiel ein Raupy vor, würde es nicht langen, ein Exemplar zu fangen, sondern drei Stück, um jeweils eines zu Safcon und eines zu Smettbo zu entwickeln. Schillernder Pokédex: Jetzt wird es richtig knifflig! Denn alle gefangenen Taschenmonster müssen in ihrer Shiny-Variante gefangen werden.

In Zahlen ausgedrückt: 40 Cakes benötigte etwa zwei Samurzel, um eines davon zu Blanas weiterzuentwickeln. Ein einziges Shiny-Samurzel hat jedoch bereits nur noch eine Spawn-Rate von 1/819.200 Begegnungen! Allein für dieses Unterfangen hat 40 Cakes bereits 109 Tage gebraucht.

Das wahnsinnige Unterfangen streamt er übrigens 24/7 live, ihr könnt euch also eine Schüssel Popcorn schnappen und einfach mal reinschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Warum tut man sich so etwas an?

Wirklich leidensfähig muss 40 Cakes gar nicht mal sein, denn die Arbeit erledigt wie bereits erwähnt ein Bot für ihn. Der ist speziell darauf programmiert, sich immer wiederholende und zeitaufwendige Aufgaben zu erledigen.

Deshalb ist die gesamte Challenge für den YouTuber laut eigener Aussage auch ein großartiges Lernprojekt , da er noch nie mit so komplexer Programmierung gearbeitet habe. Der Bot kann nicht nur die Zufallsbegegnungen im Gras abhandeln, sondern sogar angeln und das Spiel neu starten, sollte es notwendig sein.

Ob der erste Orden vor 2025 erreicht wird? Wir sind gespannt!

Wie viel Spielzeit habt ihr bislang in die zahlreichen Pokémon-Spiele gesteckt? Welche Edition hat euch davon mit Abstand am meisten Lebenszeit gekostet? Habt ihr sie euch wirklich alle geschnappt? Seid ehrlich! Und was haltet ihr von solchen selbst auferlegten Challenges? Schreibt uns eure Antworten auf all diese Fragen gerne in die Kommentare!