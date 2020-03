In England hat die Polizei einen 11-jährigen Jungen beim Autofahren erwischt. Wie die Polizei der Grafschaft Lancashire über ihren offiziellen Twitter-Kanal mitteilt, hat das Kind auf einem Parkplatz in der Stadt Blackpool ein paar Runden gedreht.

Und das, obwohl man in Großbritannien frühestens mit 15 Jahren und 9 Monaten ans Steuer darf - und selbst dann benötigt man einen vorläufigen Führerschein. Dem Jungen selbst droht offenbar keine Strafe, aber ein nicht näher genanntes Familienmitglied wurde wegen eines Verkehrsverstoßes gemeldet.

GTA soll "schuld" sein: Das Kurioseste an der Geschichte ist aber - und darum erzählen wir euch von diesem Vorfall auch auf unserer Seite -, dass der verantwortliche Erwachsene Grand Theft Auto die Schuld an der Fahrstunde des Jungen gibt.

Laut dem Tweet der Lancs Road Police hätte das Familienmitglied »genug davon gehabt, dass das Kind den ganzen Tag lang nur GTA auf der PlayStation zockt«. Deshalb sollte der 11-Jährige mal ein paar Runden in echt drehen.

