Predator: Badlands schlägt noch vor Kinostart eine überraschende Brücke zu einem 29 Jahre alten Sci-Fi-Hit

Moment mal, spielen Alien, Predator und Independence Day in einem Universum? Bildquelle: Disney/20th Century Fox

2025 wird ein spannendes Jahr für Predator-Fans. Zuerst landet der animierte Anthology-Film King of Killers bei Disney Plus, später folgt der neue Kinofilm auf der großen Leinwand. Und der erste Trailer zu Badland steckt bereits voller wichtiger Details und Easter Eggs!

Alien, Predator und Independence Day in einem Universum?

So bereitet Badlands unmissverständlich auf ein Alien-Crossover vor, über das die Regisseure Dan Trachtenberg und Fede Alvarez schon mehrmals laut nachgedacht haben. Wer im Trailer zum neuen Predator-Film genau hinschaut, kann aber noch ein weiteres Easter Egg erspähen, das auf eine ganz andere Sci-Fi-Reihe hinweist.

Gleich in den ersten Sekunden des Badlands-Trailers lässt sich die Trophäensammlung eines Yautja erspähen. Zwischen den Schädeln von Menschen, einem Tyrannosaurus Rex und mehreren außerirdischen Überresten finden sich auch die Knochen eines sogenannten Harvesters wieder.

Diese Alienrasse hatte es in dem Sci-Fi-Blockbuster von 1996 Independence Day auf die Menschheit abgesehen und dabei mehrere Wahrzeichen unserer Erde dem Erdboden gleichgemacht.

Offenbar sind die Harvesters, die als unheimlich aggressiv und technologisch immens fortgeschritten gelten, nicht den Jagdfähigkeiten der Predatoren gewachsen.

Nur ein harmloses Easter Egg? Wer weiß ...

Was es mit dem Verweis auf Independence Day auf sich hat? Im Gegensatz zu dem Alien-Verweis solltet ihr nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass hiermit irgendwelche Crossover-Ambitionen angedeutet werden.

Wahrscheinlich handelt es sich hier lediglich um ein kleines Easter Egg, das aufmerksamen Sci-Fi-Fans eine Freude bereiten soll – in bester Franchise-Tradition eben. Fairerweise hatte Predator 2 schon mit einem Xenomorph-Schädel im Raumschiff von Danny Glovers Widersacher auf ein Kino-Crossover vorbereitet, das 14 Jahre später mit Alien vs. Predator Wirklichkeit werden sollte.

Ebenso gehören die Marken Predator und Independence Day zu 20th Century Fox, das wiederum längst von Disney gekauft wurde. Vielleicht sollten wir also unsere Klappe nicht zu weit aufreißen …

Predator: Badlands startet am 6. November 2025 in den deutschen Kinos. Davor landet Predator: King of Killers am 6. Juni 2025 bei Disney Plus. Regisseur Dan Trachtenberg ist für beide Projekte verantwortlich und arbeitet darüber hinaus auch noch an Prey 2 mit Amber Midthunder.

Die Zukunft von Alien sieht übrigens vergleichbar strahlend aus. Nach Alien: Romulus arbeitet Fede Alvarez ebenfalls an einer Fortsetzung und auch Ridley Scott will sich nochmal mit dem Xenomorph beschäftigen. Irgendwann 2025 erscheint außerdem die TV-Serie Alien: Earth von Noah Hawley.