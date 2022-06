Prime Gaming: Alle Gratis-Spiele für Abonnenten im Juli 2022

Auch im Juli 2022 enthält das Abo von Amazon Prime wieder kostenlose Spiele und Goodies, die wir euch hier vorstellen. Wer die Spiele einmal in die eigene Prime-Bibliothek verfrachtet, darf sie übrigens auch nach Kündigung des Abos behalten.

In diesem Monat gibt's unter anderem einen echten Adventure-Klassiker, ein politisches Text-Rollenspiel und ein Rundentaktik-Rollenspiel kostenlos. Wir stellen euch die Highlights kurz und bündig vor!

Wie sichere ich mir die Spiele? Besucht die Website von Prime Gaming, loggt euch mit eurem Prime-Konto ein und betätigt die Titel, die ihr beanspruchen wollt, über den Aktivieren -Schalter. Anschließend könnt ihr die Spiele in der Amazon Games App installieren.

Übrigens gibt es zum Prime Day 2022 noch einen Schlag kostenloser Spiele obendrauf:

96 8 Mehr Gratistitel Amazon verschenkt über 30 Spiele

Diese Gratis-Spiele bietet das Prime-Abo im Juli 2022

Zunächst stellen wir euch die kostenlosen Spiele im Juli 2022 vor, anschließend den übrigen Klimbim wie Items für Spiele, die für alle Abonnenten von Prime verfügbar sind.

Maniac Mansion

Genre: Point&Click-Adventure | Entwickler: LucasArts (Lucasfilm Games) | Release: Oktober 1987

35 Jahre ist es her, dass das damals als LucasArts bekannte Entwicklerstudio mit Maniac Mansion die Herzen von Spielern höher schlagen ließ. Das durchgeknallte Point&Click-Adventure um eine Gruppe Jugendlicher, die der Spur einer verlorenen Freundin in die Villa eines verrückten Wissenschaftlers folgen, war anno 1987 maßgeblich am Siegeszug der Grafik-Adventures beteiligt.

An heutigen Ansprüchen gemessen merkt man Maniac Mansion sein Alter zwar schwer an, als humoriger und geschichtsträchtiger Trip ins Jahrzehnt der Schulterpolster reicht es aber allemal.

Dieser Tage feiert mit Monkey Island einer der beliebtesten Point&Click-Klassiker sein großes Comeback – und muss sich wohl oder übel mit der modernen Welt konfrontiert sehen:

47 29 Neues Monkey Island Die größte Gefahr ist das Internet

Suzerain

Genre: Text-Adventure | Entwickler: Torpor Games | Release: Dezember 2020

Auch bei Suzerain handelt es sich um ein Adventure, ein auf Steam von Spielern hochgelobtes sogar. Ihr folgt Präsident Rayne, der die Geschicke des Fantasiestaats Sordland lenkt. Gespräche mit Kabinettsmitgliedern, wichtige Entscheidungen und schwerwiegende Dilemmas kennzeichnen das politische Drama.

Auf Steam erreicht Suzerain mit diesem Mix einen Zustimmungswert von 93 Prozent unter Spielern. Auch die Presse zeigt sich mit einem Metacritic-Schnitt von 81 von 100 Punkten überwiegend angetan.

Wenn euch dramatische politische Spiele interessieren, solltet ihr einen Blick auf Papers, Please werfen:

33 1 Papers, Please im Test Hilfe, ich werde unterdrückt!

Fell Seal: Arbiter's Mark

Genre: Taktik-Rollenspiel | Entwickler: 6 Eyes Studio | Release: April 2019

Mit Fell Seal: Arbiter's Mark wartet bei Prime Gaming ein Rollenspiel mit taktischen, rundenbasierten Kämpfen der alten Schule auf Abonnenten. Ihr folgt einer Gruppe von Vermittlern (engl. Arbiter) durch eine Fantasy-Welt, müsst in taktischen Gefechten im Stil von Final Fantasy Tactics bestehen und bekommt dafür eine unterhaltsame Geschichte kredenzt.

Auf Steam zeigen sich 90 Prozent der Spielerrezensenten überzeugt von Fell Seal, auf Metacritic stimmt auch die Presse mit 82 von 100 Punkten in den Lobgesang ein.

Fishing: North Atlantic

Genre: Technische Simulation | Entwickler: Misc Games | Release: Oktober 2020

Wer die Fantasie vom professionellen Fischfang im Nordatlantik leben will, bekommt mit Fishing: North Atlantic das passende Spiel. Ihr rüstet Boote aus und auf, um das Meer zu bereisen und mit einem möglichst großen Fang nach Hause zurückzukehren. Dabei stehen realistische (und kontroverse) Fangmethoden wie Schleppnetze, Harpunen und Krabbenfallen zur Auswahl.

Spieler auf Steam bewerten Fishing: North Atlantic zu 73 Prozent positiv. Bei der Presse schwimmt das Spiel dagegen fast vollständig unter dem Sonar.

Loot und Goodies im Juli 2022

Auf der entsprechenden Prime-Website gibt's die aktuellen Goodies für diverse Spiele. Darunter findet ihr:

das Shore's End Bundle für CoD Vanguard und Warzone,

die Penguin Skin Chest für Lost Ark,

den On the Case Buddy für Valorant,

wöchentlich 125.000 Dollar für GTA Online und

das Transmog Jewel of the Firelord für WoW.

Falls ihr Gratis-Spielen auch ohne Abo nicht abgeneigt seid, lohnt sich auch ein Blick auf die drei kostenlosen Titel im Epic Games Store:

3 0 Gratis bei Epic Drei Spiele kostenlos

Was haltet ihr vom Juli-Angebot bei Prime? Trifft ein Spiel euren Geschmack oder stapelt sich euer Pile of Shame schon unter die Zimmerdecke? Schreibt uns gerne in die Kommentare!