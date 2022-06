Gratis bei Epic: Für wen lohnen sich die drei kostenlosen Spiele?

Während der Steam Summer Sale noch immer läuft, beschert euch der Epic Store diese Woche drei kostenlose Spiele, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Um diese Spiele handelt es sich:

Hood: Outlaws & Legends : Im Koop-Spiel versucht ihr als Robin Hood oder einer seiner Freunde die Reichen zu bestehlen, um es den Armen zu geben. Ihr könnt euch dafür in die Festung schleichen und unbemerkt bleiben oder ihr wählt den lauten und damit meist blutigeren Weg. Aber die NPCs sind nicht eure einzige Sorge, es gibt nämlich noch ein weiteres Team aus echten Spielern, die sich das Gold unter den Nagel reißen wollen.

: Im Koop-Spiel versucht ihr als Robin Hood oder einer seiner Freunde die Reichen zu bestehlen, um es den Armen zu geben. Ihr könnt euch dafür in die Festung schleichen und unbemerkt bleiben oder ihr wählt den lauten und damit meist blutigeren Weg. Aber die NPCs sind nicht eure einzige Sorge, es gibt nämlich noch ein weiteres Team aus echten Spielern, die sich das Gold unter den Nagel reißen wollen. Iratus: Lord of the Dead ist für alle Darkest-Dungeon-Fans einen Blick wert. In dem rundenbasierten Taktikspiel müsst ihr nicht das Böse bekämpfen, sondern schlüpft selbst in die Rolle des dunklen Herrschers, der untote Armeen befehligt.

ist für alle Darkest-Dungeon-Fans einen Blick wert. In dem rundenbasierten Taktikspiel müsst ihr nicht das Böse bekämpfen, sondern schlüpft selbst in die Rolle des dunklen Herrschers, der untote Armeen befehligt. Geneforge 1 – Mutagen ist ein Remake des 2001 erschienenen Rollenspiels Geneforge. Ihr spielt darin einen Magier, der Leben aus dem Nichts erschaffen kann. Wie und vor allem für wofür ihr diese Fähigkeit nutzt, bleibt euch überlassen. Das Spiel schreckt aufgrund der gewöhnungsbedürftigen Grafik vermutlich zuerst ab, kann aber mit einer erstaunlich großen Entscheidungsfreiheit punkten.

Das Angebot läuft bis zum 07. Juli um 17:00. Sprich, wie immer genau eine Woche lang. Wie sich die Titel spielen und für wen sie sich lohnen, das klären wir weiter unten im Artikel. Für alle, die aber nicht mehr warten können, haben wir direkt einen Link zu den Gratisspielen parat:

Was ihr von Hood: Outlaws & Legends erwarten könnt

Ein Assassin’s Creed im Koop – das ist der feuchte Traum einiger Fans. Der Multiplayer-Modus von Assassin’s Creed Unity kam da zwar schon halbwegs nahe ran, da das gesamte Spiel aber von Bugs geplagt wurde, ging der auch schnell unter. Als letztes Jahr Hood erschien, hätte es diese Lücke füllen können – hat es aber nicht.

Aber klären wir erst mal, um was es sich bei Hood: Outlaws & Legends genau handelt. Ein Team von vier Spielern verkörpert die Rolle von Robin Hood und seinen berühmt-berüchtigten Freunden wie Little John und Marianne. Gemeinsam versucht ihr, einen Schatz aus einer Festung zu stehlen. Wie ihr dabei vorgeht, bleibt euch überlassen. Eure Charaktere haben unterschiedliche Fähigkeiten, die gewisse Taktiken erleichtern. Wo Marianne beispielsweise mit ihrer Armbrust aus der Ferne Gegner zur Strecke bringen kann, ist John eher für die lauten Nahkämpfe zuständig.

Ihr müsst euch aber beeilen, es ist nämlich ein weiteres Team an Spielern auf der Karte unterwegs, die sich den Schatz unter den Nagel reißen wollen. Wenn ihr sterbt, könnt ihr jedoch erneut spawnen, seid also auch nicht zu vorsichtig.

Hoods großes Problem: Das Spiel war zum Release von Bugs, zu wenigen Inhalten und Balance-Problemen geplagt. Während einige dieser Probleme noch heute auftreten, steht das Spiel momentan vor einer noch größeren Herausforderung: Die enorm geringe Spielerzahl. Auf Steam kommt der Titel nur noch selten über 100 Spieler am Tag. Vielleicht könnte die Gratisaktion von Epic aber nun bei dem Spielerzahlenproblem etwas Abhilfe schaffen.

Wenn ihr lieber garantierte Koop-Hits sucht, dann schaut euch gerne unsere Liste dazu an:

44 14 Richtig gute Koop-Spiele? Wir haben 8 Tipps für euch

Was hinter Iratus: Lord of the Dead steckt

Dass wir in Videospielen die Bösen verkörpern, das ist mittlerweile nichts Neues: Darksiders, Dungeon Keeper oder Tropico haben es schon vorgemacht. Trotzdem ist es weiterhin eine erfrischende Abwechslung zum immergleichen Auserwählten, der die Welt vor dem Untergang bewahren muss. In Iratus spielt ihr den namensgebenden Nekromanten, der sich mit seinem Untoten Gefolge aufmacht, aus den Tiefen seines einstigen Gefängnisses aufzusteigen.

Das klingt zwar ganz cool, die Story ist aber letztendlich doch recht flach. Dafür funktioniert das Kampfsystem umso besser. In rundenbasierten Kämpfen taktiert ihr herum, wer von euren herzlosen Untertanen nun welche Fähigkeit einsetzt, um das Ziel auszuschalten. Das erinnert stark an den Indie-Hit Darkest Dungeon, nur ohne die emotionale Bindung zu den Mitstreitern. Wenn die nämlich ein zweites Mal das Zeitliche segnen, dann ist es auch endgültig um sie geschehen. Ersatz müsst ihr aber nicht lange suchen, ihr könnt euch nämlich einfach einen neuen Lakaien erstellen. Die Reise an die Oberfläche ist jedoch nur einmal wirklich spaßig, im Test zu Iratus: Lord of the Dead hatten wir dann jedenfalls fürs erste genug vom Wiederauferstehen.

Wenn ihr nicht genug davon bekommt, die Bad Boys zu spielen, könnt ihr euch folgenden Artikel anschauen:

17 0 Schluss mit Heldentum 10 Spiele, in denen man richtig böse sein kann

Was Geneforge 1 – Mutagen so besonders macht

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Völlige Entscheidungsfreiheit – damit prahlen einige Spiele. Ob nun in Rollenspielen wie Divinity: Original Sin 2 oder im erst kürzlich erschienenen Horror-Abenteuer The Quarry, irgendwo liegen doch immer die Grenzen. Das ist bei Geneforge 1 – Mutagen natürlich nicht anders, aber diese Grenzen verbergen sich hinter einer Masse an Möglichkeiten.

Ihr spielt einen Magier, der Leben aus dem Nichts kreieren kann. Gestrandet auf einer einsamen Insel müsst ihr nicht nur um unser Leben kämpfen, sondern auch die Schätze eurer Vorfahren verteidigen – ihr könnt aber auch jeden Konflikt mit Worten lösen oder euch den diebischen Banden anschließen.

Ursprünglich kam das Rollenspiel Geneforge bereits 2001 auf den Markt, seit letztem Jahr gibt es aber auch das Remake mit dem Beinamen »Mutagen«. Die Neuauflage ist zwar immer noch keine Schönheit, hat aber neben der bereits existenten Story frische Nebenaufgaben, Orte, Charaktere und weitere Inhalte spendiert bekommen. Wenn ihr über die spartanische Grafik hinwegsehen könnt, erwartet euch hier aber ein faszinierendes Fantasy-Rollenspiel.

Wer aber die Entscheidungsfreiheit lieber nutzen möchte, um Teenager ins virtuelle Verderben zu schicken, kann sich hier unseren Test zu The Quarry durchlesen:

17 18 The Quarry im Test Wie gut funktioniert Horror mit 186 Enden?

Für wen eignen sich die drei Gratisspiele?

Hood: Outlaws & Legends ist für diejenigen einen genauen Blick wert, die ein paar Freunde zusammentrommeln können und gegen Schleichspiele mit PvP-Aspekt nichts einzuwenden haben. Was wir natürlich nicht garantieren können: Ob die Spielerzahl durch die Gratis-Aktion wieder an Fahrt aufnimmt. Wenn ja, dann erwarten euch ein paar spannende Stunden mit euren Liebsten.

Iratus: Lord of the Dead ist wohl für diejenigen interessant, die mit Darkest Dungeon ihre helle (oder eher dunkle) Freude hatten und Nachschub brauchen. Aber auch für alle, die sich für rundenbasierte Taktikkämpfe interessieren, sollten dem Nekromantenspiel einen Besuch abstatten.

Wer mit Geneforge 1 – Mutagen Spaß haben will, sollte wohl nicht allzu viel Wert auf Grafik legen. Der Fokus liegt eher auf der Geschichte und der Fantasy-Welt. Wenn ihr euch darauf aber einlassen könnt, dann erwartet euch ein enorm vielfältiges Rollenspiel, in das ihr einige Stunden investieren könnt.

Hat eines der Spiele euer Interesse geweckt? Wenn ja, welches? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!