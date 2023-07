Wer Kunde bei Amazon Prime ist, kann sich im August 2023 über einige neue Gratisspiele freuen. Von den insgesamt neun frischen Titeln, die Abonnenten sich via Prime Gaming dauerhaft sichern können, stechen ein paar besonders hervor.

Unser Highlight in diesem Monat ist der Star-Wars-Klassiker The Force Unleashed 2. Das Spiel rund um Darth Vaders Schüler könnt ihr euch ab dem 17. August kostenlos bei Amazon abholen.

Wir stellen euch das Spiel genauer vor und zeigen euch in unserer Übersicht auch die anderen Titel, die neu bei Prime Gaming hinzukommen.

Das Highlight bei Prime Gaming im August 2023

Star Wars: The Force Unleashed 2

8:46 Star Wars: The Force Unleashed 2 - Test-Video zum Actionspiel

Star Wars: The Force Unleashed 2 ist ein Action-Adventure aus dem Jahr 2010, das vom mittlerweile leider geschlossenen Studio LucasArts entwickelt wurde. In der Fortsetzung zum extrem erfolgreichen Vorgänger schlüpft ihr erneut in die Haut von Sith-Schüler Galen Marek - oder besser gesagt dessen geläuterten Klons.

Wie im Vorgänger kloppt ihr euch dabei durch Horden von Sturmtruppler und verarbeitet imperiale Kampfläufer zu Altmetall. Ganz klar: Die große Stärke von The Force Unleashed 2 liegt in seinen gekonnt inszenierten Kämpfen.

Kollege Michael Obermeier schrieb damals in seinem Test: Das Zusammenspiel von Lichtschwert-Hieben, Machtstoß, -Blitz und -Griff geht leicht von der Hand, sieht dank der coolen Physikeffekte fast immer spektakulär aus und macht mächtig Laune.

Die große Schwäche des Spiels ist leider die Story. Die fällt im Gegensatz zum Vorgänger nicht nur merklich ab, sondern auch noch deutlich kürzer aus. Je nach Spielstil ist die Lichtschwert-Klopperei nämlich schon nach fünf bis sieben Stunden vorbei. Alles Weitere lest ihr im Test:

Alle neuen Spiele im Prime-Abo

Neben The Force Unleashed 2 wartet Amazon im August 2023 noch mit weiteren kostenlosen Spielen für Prime-Abonnenten auf. In unserer Übersicht findet ihr alle Titel; in Klammern steht die Software, über die ihr die Spiele aktivieren könnt.

Ab dem 3. August

PayDay 2 + “The Gage Mod Courier” DLC (Epic Games Store)

Ab dem 10. August

Farming Simulator 19 (Epic Games Store)

Blade Assault (Amazon Games App)

Quake 4 (GOG)

Ab dem 17. August

Star Wars: The Force Unleashed™ 2 (Amazon Games App)

Foretales (Amazon Games App)

Driftland: The Magic Revival (Amazon Games App)

Ab dem 24. August

In Sound Mind (Amazon Games App)

Ab dem 31. August

Summertime Madness (Legacy Games Code)

Was gibt es noch?

Zusätzlich zu den kostenlosen Spielen spendiert auch Amazon euch wie gewohnt neue Ingame-Inhalte für aktuelle Spiele. Im August sind das unter anderem Items für:

Diablo IV - 4 Tier Skips. Damit steigt ihr in der aktuellen Season schneller auf.

- 4 Tier Skips. Damit steigt ihr in der aktuellen Season schneller auf. Call of Duty: Warzone - Rat Pack Bundle zur Feier der World Series von Warzone. Es enthält u.a.: Reyes Operator-Skin Cheesy, Würzige Fleischbällchen Raal MG LMG Waffenbauplan, Doppelte EP: 1 Stunde und einiges mehr.

- Rat Pack Bundle zur Feier der World Series von Warzone. Es enthält u.a.: Reyes Operator-Skin Cheesy, Würzige Fleischbällchen Raal MG LMG Waffenbauplan, Doppelte EP: 1 Stunde und einiges mehr. Dead By Daylight - 400.000 Blutpunkte

- 400.000 Blutpunkte League of Legends - BONK Emote, 1 Mystery Skin Permanent, 1 Champion Permanent, 1 30-Day XP Boost, 350 Riot Points, 1 Mystery Ward Skin, 2 Series 1 Eternal Shards, 200 Orange Essence, Giga Darius Emote

- BONK Emote, 1 Mystery Skin Permanent, 1 Champion Permanent, 1 30-Day XP Boost, 350 Riot Points, 1 Mystery Ward Skin, 2 Series 1 Eternal Shards, 200 Orange Essence, Giga Darius Emote PUBG: BATTLEGROUNDS - 20 Contraband Coupons, 1 Hunter’s Chest,1 Key

- 20 Contraband Coupons, 1 Hunter’s Chest,1 Key Black Desert Online - Storage Maid Fairy Irene

- Storage Maid Fairy Irene Overwatch 2 - 5+ Tier Skips

- 5+ Tier Skips Honkai: Star Rail - 60 Stellar Jades, 8 Traveler's Guides,5 Disposable Kinetic Cannons

- 60 Stellar Jades, 8 Traveler's Guides,5 Disposable Kinetic Cannons Fall Guys - Jungle Penguin Bow Starflight Sneakers, 1.000 Kudos

Wenn ihr Prime-Kunden seid und euch die Gratisspiele und Belohnungen schnappen wollt, dann könnt ihr euch auf der Amazon Gaming-Webseite dafür anmelden.

Ihr seid gefragt: Seid ihr selber Teil der Prime-Kundschaft und staubt jeden Monat die im Abo enthaltenen Spiele ab? Wie gefallen euch die neuen Spiele und Belohnungen bei Amazon Prime? Ist diesen Monat etwas für euch dabei oder fällt das Angebot trotz Prime Day in euren Augen mau aus? Schreibt es uns gerne gleich unten in die Kommentare.