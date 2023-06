Im Juli könnt ihr euch mit Prime Abo auf das liebevoll gezeichnete Adventure Wytchwood freuen.

Wer Kunde bei Amazon Prime ist, kann sich im Juli 2023 über einige neue Gratisspiele freuen. Von den insgesamt acht neuen Titeln, die Abonnenten sich via Prime Gaming dauerhaft sichern können, stechen ein paar besonders hervor.

Unser Highlight in diesem Monat ist das farbenfrohe Crafting-Abenteuer Wytchwood, das euch in ein Land voller gotischer Fabeln und Märchen entführt. Das Spiel könnt ihr euch ab dem 20. Juli 2023 sichern.

Wir stellen euch das Spiel genauer vor und zeigen euch in unserer Übersicht auch die anderen Titel, die neu bei Prime Gaming hinzukommen.

Das Highlight bei Prime Gaming im Mai 2023

Wytchwood

1:18 Wytchwood - Trailer zum wunderschönen Adventures

Wytchwood ist ein Crafting-Adventure aus dem Jahr 2021, das vom Indie-Studio Alientrap entwickelt wurde. Die Story des liebevoll handgezeichneten Spiels basiert auf alten gotischen Märchen und Schauergeschichten.

Ihr schlüpft in die Rolle einer mysteriösen Hexe und durchstreift Wälder und seltsame Landschaft, immer auf der Suche nach neuen Zutaten für Zaubersprüche, -Tränke und Flüche. Doch auch Monster müssen besiegt und Rätsel gelöst werden.

Unsere Autorin Gloria war damals hin uns weg von Wytchwood. In ihrem Fazit zur Demo-Version schrieb sie: »Die handgezeichnete Comicgrafik hat mich gleich angezogen, die skurrile Story sowieso.« Mehr zu ihren Eindrücken könnt ihr hier nachlesen:

Unser Eindruck So wie in Wytchwood habt ihr noch nie Detektiv gespielt von Gloria H. Manderfeld

Alle neuen Spiele im Prime-Abo

Neben Wytchwood wartet Amazon im Juli 2023 noch mit weiteren kostenlosen Spielen für Prime-Abonnenten auf. In unserer Übersicht findet ihr alle Titel; in Klammern steht die Software, über die ihr die Spiele aktivieren könnt.

Ab 6. Juli

Cook, Serve, Delicious! 3?! (Amazon Games App)

Ab 13. Juli

NAIRI: Tower of Shirin (Amazon Games App)

Ab 20. Juli

Wytchwood (Amazon Games App)

Ab 27. Juli

Lunar Axe (Legacy Games Code)

Der Prime Day bietet noch mehr Content

Falls ihr euch jetzt fragt, ob das schon alles gewesen ist und euch Amazon in diesem Monat »nur« mit vier Gratis-Titeln abspeisen will, obwohl wir euch acht versprochen haben, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Denn am 11. Juli 2023 startet Amazon wieder seinen großen Prime Day und wirft mit Angeboten nur so um sich.

In Vorbereitung auf den Prime Day verteilt Amazon nämlich noch mehr Gratisspiele. So erhaltet ihr unter anderem Prey, Baldur's Gate 2: Enhanced Edition, Shovel Knight: Showdown sowie Star Wars: The Force Unleashed. Mehr dazu findet ihr in unserem Artikel zum Prime Day in der Infobox:

Unsere Übersicht zum Prime Day Bis zum Prime Day 2023 könnt ihr euch vier fabelhafte Spiele und ein Mount für Diablo 4 sichern von Fabiano Uslenghi

Was gibt es noch?

Zusätzlich zu den kostenlosen Spielen spendiert auch Amazon euch wie gewohnt neue Ingame-Inhalte für aktuelle Spiele. Im Juli sind das unter anderem Items für:

Overwatch 2 : 5+ Tier-Skips für Blizzards Helden-Shooter.

: 5+ Tier-Skips für Blizzards Helden-Shooter. Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone: 2.0 : Track Rivals Bundle mit Final Moments Victus XMR Blueprint, Nitro Lachmann Sub Blueprint, Dustmaker UTV Skin, Heel Toe Hatchback Skin und Racing Team Sticker.

und : Track Rivals Bundle mit Final Moments Victus XMR Blueprint, Nitro Lachmann Sub Blueprint, Dustmaker UTV Skin, Heel Toe Hatchback Skin und Racing Team Sticker. Diablo IV : »Brackish Fetch« Mount Bundle.

: »Brackish Fetch« Mount Bundle. Pokémon GO: Befristete Forschung mit besonderen Belohnungen.

Wenn ihr Prime-Kunden seid und euch die Gratisspiele und Belohnungen schnappen wollt, dann könnt ihr euch auf der Amazon Gaming-Webseite dafür anmelden.

Ihr seid gefragt: Seid ihr selber Teil der Prime-Kundschaft und staubt jeden Monat die im Abo enthaltenen Spiele ab? Wie gefallen euch die neuen Spiele und Belohnungen bei Amazon Prime? Ist diesen Monat etwas für euch dabei oder fällt das Angebot trotz Prime Day in euren Augen mau aus? Schreibt es uns gerne gleich unten in die Kommentare.