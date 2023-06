Bis zum Prime Day 2023 könnt ihr euch vier fabelhafte Spiele und ein Mount für Diablo 4 sichern

Prey ist nur eines von vier Spiele-Highlights, die bis 11. Juli verschenkt werden.

Am 11. Juli 2023 startet Amazon wieder seinen großen Prime Day 2023 und wirft dann mit tausenden Angeboten um sich. Doch wer Prime-Kunde ist, kann bis dahin regelmäßige kostenlose Spiele abstauben, die sich wirklich sehen lassen!

Insgesamt werden vier lohnenswerte Titel an Abonnenten verschenkt, die es zusätzlich zu den üblichen Gratisspielen im Juni gibt. Außerdem winken ein paar Ingame-Inhalte, darunter auch für Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 2. Denkt daran, dass ihr für die meisten Spiele die Prime App auf eurem PC benötigt und natürlich Kunde sein müsst.

Vier Spiele-Highlights bei Amazon Prime

Prey (ab jetzt)

7:21 Prey - Test-Video zum Alien-Shooter à la Bioshock

Im Sci-Fi-Shooter Prey erwacht ihr in einem anfänglich gar nicht so bedrohlich wirkenden futuristischen Apartment, doch schnell stellt sich heraus, dass irgendetwas gar nicht in Ordnung ist. Danach entfaltet sich vor euch ein jederzeit spannender Open-World-Shooter, in dem ihr es mit einer Meute extrem arglistiger Alien-Monster zu tun bekommt, die jederzeit und überall auf euch warten können. Um sie zu überwinden, dürft ihr zum Teil geniale Experimente wagen.

So bekommt ihr Prey

Um den Shooter einzusacken, könnt ihr ab sofort einen Code bei Prime Gaming anfordern. Dieser Code kann allerdings nur bei GOG eingelöst werden.

Baldur's Gate 2: Enhanced Edition (ab 27. Juni)

4:51 Baldur's Gate 2: Enhanced Edition - Test-Video zum Rollenspiel-Remake

Wer ein Herz für tiefgehende und erzählerisch einwandfreie Rollenspiele hat, sollte Baldur's Gate 2 auf gar keinen Fall verpassen. Auch wenn dieser legendäre Klassiker schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Allein für die Geschichte rund um euren Helden und seine oder ihre illustre Gruppe aus fantastischen Begleitern lohnt es sich, Baldur's Gate 2 nachzuholen. Die Enhanced Edition von 2013 bringt ein paar neue Inhalte, sowie leicht aufgehübschte Optik und ein paar Bedienungs-Erleichterungen.

Shovel Knight: Showdown (ab 6. Juli)

19:20 Was ist... Shovel Knight? - Angespielt: Für Schaufelritter-Gerechtigkeit!

Shovel Knight ist ein gefeiertes Jump & Run, in dem ihr zu einem Ritter mit einer Schaufel werdet und euch auf eine von Gefahren-gespickte Reise begebt. Shovel Knight wurde inspiriert von den klassischen Side-Scrollern der NES-Ära, aber mauserte sich selbst zu einem modernen Klassiker. Showdown selbst ist ein Multiplayer-Ableger, in dem ihr entweder gegen andere Spieler antretet oder im Solo-Modus aus mehreren Charakteren wählen dürft.

Star Wars: The Force Unleashed (ab 10 Juli)

7:12 Star Wars: The Force Unleashed - Test-Video zur PC-Version

Während Star-Wars-Spiele wie Jedi Knight oder Fallen Order sich eher darauf konzentrieren, präzise Kämpfe mit dem Lichtschwert zu ermöglichen, geht es in Force Unleashed eher darum, euch nahezu grenzenlose Machtfähigkeiten zu verleihen. Als dunkler Jedi macht ihr euch im Auftrag von Darth Vader persönlich auf die Jagd nach überlebenden Jedi und entfesselt dabei Kräfte, die es davor in Star Wars noch nie zu sehen gab.

Neue Ingame-Inhalte

Neben diesen vier Spielen könnt ihr zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch Ingame-Inhalte für Spiele einsacken, die ihr bereits besitzt. Hier die komplette Liste an Goodies:

Overwatch 2: Ab sofort bekommt 5+ Tier Skips für Blizzards Hero Shooter.

Ab sofort bekommt 5+ Tier Skips für Blizzards Hero Shooter. Call of Duty: Modern Warfare 2: Ab 22. Juni gibt es das Track Rivals Bundle für das aktuelle CoD.

Ab 22. Juni gibt es das Track Rivals Bundle für das aktuelle CoD. Diablo 4: Ab 6. Juli erhaltet ihr das Brackish Fetch Mount Bundle, also ein neues Pferd.

Ab 6. Juli erhaltet ihr das Brackish Fetch Mount Bundle, also ein neues Pferd. Pokémon GO: Ab 10. Juli gibt es eine befristete Forschung, die neue Aufgaben mit besonderen Belohnungen ins beliebten Augmented Reality-Spiel bringt.

Alle diese Titel und Inhalte gibt es derzeit zusätzlich zu den monatlichen Spielen, die ihr ebenfalls nach wie vor abstauben könnt. Dazu gehören Titel wie Neverwinter Nights, Sengoku 2 und Mutation Nation. Schaut einfach auf der Aktionsseite vorbei!

Was ist eure Meinung zu diesen vier Spielen für Prime Abonnenten? Habt ihr eines davon schon gespielt und könnt es weiterempfehlen oder habt ihr auf den perfekten Zeitpunkt gewartet, der jetzt gekommen ist? Welche aktuellen Spiele im Prime-Angebot könnt ihr sonst noch empfehlen? Schreibt uns alle eure Gedanken und Empfehlungen in die Kommentare!