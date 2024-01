95 Prozent positiv auf Steam: Prime Gaming verschenkt im Januar 2024 vier neue Gratisspiele

Das Jahr 2024 beginnt in erster Linie schrecklich verregnet, also bleibt lieber drinnen und zockt ein gutes Spiel - einige günstige Möglichkeiten dazu gibt's via Amazon Prime. Wer den Service abonniert, bekommt wie jeden Monat auch im Januar 2024 einige neue Spiele geschenkt, die ihr einmalig aktivieren und dann für immer behalten könnt, selbst nach Ablauf des Prime-Abos.

Außerdem gibt's neue Kandidaten in Amazons Streaming-Service Luna, also genug Vorgeplänkel: Gehen wir die Spiele mal durch.

Highlight des Monats: Endling: Extinction is Forever

Genre: Elena-Spiel | Release: 19. Juli 2022 | Entwickler: Herobeat Studios

0:49 Endling: Rührender Trailer zeigt wie ein Fuchs der Endzeit trotzt

Ungeschulte Augen würden Endling: Extinction is Forever vielleicht als atmosphärisches Sidescrolling-Adventure bezeichnen, aber wir wissen es natürlich besser: Endling ist ein sogenanntes Elena-Spiel, denn hier kommt absolut alles zusammen, was unsere Autorin Elena Schulz an einem Spiel liebt: eine wunderbar melancholische, aber herzerwärmende Atmosphäre, eine scharfe Kritik an den Schattenseiten unserer modernen Gesellschaft - und Füchse!

Denn als letzte verbliebene Fuchsmutter müsst ihr eure Schützlinge durch eine von Menschen vernichtete Welt begleiten, sie stärken und behüten, während ihr euch durch abwechslungsreiche und eindrucksvolle Umgebungen bewegt. Endling sieht nicht nur zeitlos gut aus, auf Steam wird das Spiel auch von allen Seiten bejubelt: Über 95 Prozent aller Nutzerwertungen fallen positiv aus.

Alle neuen Spiele bei Prime Gaming

Aber Endling ist nur eines von mehreren Spielen, die im Januar 2024 verschenkt werden. Hier ist die komplette Übersicht:

Ab 4. Januar 2024 : In Endling: Extinction is Forever rettet ihr als Fuchsdame euren Nachwuchs vor den zerstörerischen Menschen. Der Key ist für die Amazon Games App.

: In Endling: Extinction is Forever rettet ihr als Fuchsdame euren Nachwuchs vor den zerstörerischen Menschen. Der Key ist für die Amazon Games App. Ab 11. Januar 2024 : Apico stillt das Bedürfnis von Milliarden Menschen, endlich mal eine Imkerei-Simulation auszuprobieren. Key ebenfalls für die Amazon Games App.

: Apico stillt das Bedürfnis von Milliarden Menschen, endlich mal eine Imkerei-Simulation auszuprobieren. Key ebenfalls für die Amazon Games App. Ab 18. Januar 2024: Atari Mania, ein ziemlich wilder Mix aus über 150 Atari-Minispielen der fernen Vergangenheit, darunter auch Pong-Varianten. Übrigens, wir haben Pong jüngst erst getestet, bloß ein paar Jahrzehnte zu spät:

Mehr zum Thema Über 50 Jahre nach Release: Wir haben Pong getestet und es war wirklich höchste Zeit von Alexander Krützfeldt

Ab 25. Januar 2024: Yars: Recharged ist eine Neuauflage des Atari-Shooters von 1981 inklusive Koop.

Neu auf Amazon Luna im Januar 2024

Auch Amazons Streaming-Angebot erweitert sich für all diejenigen, die zuhause von keinem Dorfinternet geplagt werden. Ab sofort findet ihr diese fünf neuen Spiele im Sortiment:

Control - Ultimate Edition: Einer der besten Storyshooter der letzten Jahre und in gewisser Weise ein Prequel zum 2023er Meisterwerk Alan Wake 2.

Kitaria Fables: Ein bunter Fantasymix aus Kämpfen, Zaubern und dem Farming-Alltag. Für Fans von Cozy Games.

Wonder Boy: The Dragon Trap ist ein wunderschönes Remake eines Platforming-Klassikers.

In Young Souls stattet ihr euch in der echten Welt aus, pumpt eure Muskeln und stürzt euch dann in allerlei Fantasy-Dungeons. Cooler Genre-Mix aus Beat 'em up und Rollenspiel.

Falls euch nichts bei Amazon anlacht, findet ihr auch in Microsofts Game Pass alternativ einige sehr interessante Neuzugänge im Januar 2024, darunter den Multiplayer-Weltkriegsshooter Hell Let Loose oder Assassin's Creed Valhalla. Mehr dazu in unserer Übersicht zu allen Neuzugängen im Game Pass.

Genug Futter also, um euch die Zeit im Januar zu vertreiben, bis der ärgerliche Regen abebbt und hoffentlich noch ein paar schöne Wintertage anbrechen. Sagt euch irgendeines der Spiele zu? Nutzt ihr die Chance, Control endlich mal nachzuholen? Oder habt ihr euch eh im Steam Sale eingedeckt oder hängt noch in Akt 3 von Baldur's Gate 3? Lasst es uns wissen.