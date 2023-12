Xbox Game Pass im Januar 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge für PC und Konsole im Überblick

Turnip Boy Robs a Bank ist trotz seiner bunten Optik ein bitterböses Abenteuer.

Beim Xbox Game Pass ist jeder Monat ein Kommen und Gehen. Im Januar 2024 könnt ihr euch auf zwei actionreiche Roguelites freuen. Allerdings werden wie gewohnt auch einige Titel aus dem Abo rausfliegen. Die Übersicht mit allen bisher bekannten Spielen findet ihr hier.

Wir halten euch auf dem Laufenden: Sobald weitere Zugänge und Abgänge bekannt sind, werden wir sie in diesem Artikel aktualisieren. Üblicherweise gibt Microsoft diese Infos in regelmäßigen Abständen heraus.

Highlight: Turnip Boy Robs a Bank

In der Fortsetzung zu Turnip Boy Commits Tax Evasion werdet ihr vom Steuerhinterzieher zum Bankräuber. Bei dem knuffigen und pixeligen Action-Adventure mit Roguelite-Elementen nehmt ihr alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist. Dazu zählt nicht nur Geld, sondern auch Waffen, lustige Hüte und nervenaufreibende Schießereien. Den Trailer seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Geschichte wird fortgesetzt: In Turnip Boy Robs a Bank erfahrt ihr, wie die kleine Rübe zum gesuchten Gewalttäter geworden ist. Das Spiel ist besonders für Fans von Genre-Kollegen wie Enter the Gungeon und The Binding of Isaac einen Blick wert. Vorerst erscheint es allerdings nur für Konsolen im Abo.

Turnip Boy Robs a Bank erscheint am 18. Januar 2024 im Game Pass und auf Steam.

Weitere neue Spiele im Januar 2024

25. Januar

Go Mecha Ball: Ein schneller und bunter Twin-Stick-Shooter mit Roguelite-Elementen und Pinball-Physik. (PC und Konsole)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Weitere Spiele werden voraussichtlich in den kommenden Tagen bekanntgegeben.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Januar 2024

Bisher sind keine Abgänge für den Januar 2024 bekannt. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr es in diesem Artikel. Schaut also in einigen Tagen erneut vorbei.

Weitere interessante Beiträge zu ähnlichen Themen findet ihr hier:

Was haltet ihr von den bisher bestätigten Neuzugängen im Xbox Game Pass im Januar 2024? Habt ihr vielleicht schon einen der Titel gespielt? Welche Spiele würdet ihr euch in Zukunft für den Service wünschen? Seid ihr überhaupt Abonnenten des Game Pass? Falls nein, kommt das für euch nicht infrage? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!