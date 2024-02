Prime Gaming im März 2024: Ihr bekommt sieben Spiele geschenkt, darunter die perfekte Vorbereitung für die Fallout-Serie

Im März 2024 können Prime-Abonnenten in die Powerrüstung steigen und das Ödland erkunden.

Pünktlich zum Beginn des neuen Monats präsentiert Amazon wieder Spielenachschub für Abonnenten von Prime Gaming. Und da bei Prime Video schon am 12. April die in Zusammenarbeit mit Bethesda entstandene Fallout-Serie erscheint, gibt es schon mal einen spielerischen Vorgeschmack auf die Postapokalypse in Form eines Rollenspiel-Klassikers.

Highlight des Monats: Fallout 2

In Fallout 2 spielen wir nicht nur einen Nachfahren der Hauptfigur aus dem Vorgänger, das Rollenspiel erbt auch viele Gameplay-Elemente von dem ersten Spiel der Reihe - macht allerdings vieles noch besser.

Erneut erkunden wir eine düstere, postapokalyptische Welt aus isometrischer Perspektive und bestreiten taktische Rundenkämpfe. Die Fähigkeiten unseres Charakter beruhen wieder auf dem Special-System, das uns Punkte auf sieben verschiedene Grundwerte verteilen lässt. So können wir als gerissener Dieb, starker Kämpfer oder gewitzter Überredungskünstler unseren eigenen Weg durch das Ödland suchen.

Ohne von einem Zeitlimit gedrängt zu werden, können wir außerdem deutlich mehr Orte als im ersten Fallout erkunden, aus einem größeren Arsenal teils anpassbarer Waffen wählen und sogar ein Auto durch die offene Welt steuern.

Alle neuen Spiele im Prime-Gaming-Abo

7. März: Fallout 2 - In einem der besten Rollenspiele aller Zeiten erkunden wir ein unerbittliches, radioaktiv verseuchtes Ödland. (einlösbar via GOG)

7. März: Scarf - Kurzer 3D-PLattformer, in dem ihr hübsche Welten erkundet und Rätsel löst.

14. März: Mystery Case Files: Moths to a Flame - Wimmelbildspiel, in dem wir als Detektiv einen vermeintlich einfachen Fall lösen.

14. März: Invincible Presents: Atom Eve - Abenteuer zur bekannten Animationsserie Invincible, in dem ihr die Superheldin Atom Eve spielt. (einlösbar via Epic Games Store)

21. März: Pearls of Atlantis: The Cove - Rätselspiel, in dem ihr magische Perlen farblich passend kombinieren müsst. (einlösbar via Legacy Games)

28. März: Bus Simulator 21: Next Stop - In dieser Simulation gründet ihr euer eigenes Busunternehmen und führt es zum Erfolg. (einlösbar via Amazon Games App)

28. März: Through the Darkest of Times - Das Strategiespiel lässt euch eine Widerstandsgruppe anführen, die gegen das Nazi-Regime kämpft. (einlösbar via Amazon Games App)

28. März: Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker - Wimmelbild-Abenteuer, in dem ihr eine andere Welt bereist, um euren besten Freund zu retten. (einlösbar via Amazon Games App)

Noch mehr neue Spiele zum Streamen

Drift CE: In diesem Rennspiel beweist ihr nicht nur eure Driftfähigkeiten, sondern könnt auch euer Auto in der Werkstatt tunen.

Rescue Party Live: Koop-Partyspiel, in dem ihr als bis zu vier Ersthelfer Brände löscht, Verletzte versorgt oder auf andere Art Leben rettet.

Trepang 2: Singleplayer-Shooter mit rasanten und wuchtigen Kämpfen, der an das erste F.E.A.R. erinnert.

Chicken Assassin Reloaded: Action-Clicker, in dem ihr euch als Hahn durch Horden von Feinden schnetzelt.

Fortnite: Auch der weltbekannte Battle-Royale-Shooter lässt sich nun spielen, mitsamt der neuen Spiele Lego Fortnite, Rocket Racing und Fortnite Festival.

