Xbox und PC Game Pass im März 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge im Überblick

Mit Diablo 4 erscheint das erste Blizzard-Spiel seit der Übernahme durch Microsoft im Game Pass.

Beim Xbox Game Pass ist jeden Monat ein Kommen und Gehen. Im März könnt ihr euch über eines der Action-Rollenspiel-Highlights des Jahres 2023 freuen. Allerdings werden wie gewohnt auch einige Titel aus dem Angebot rausfliegen.

Wir halten euch auf dem Laufenden: Es werden noch weitere Zugänge und Abgänge für Februar 2024 bekannt gegeben werden. Sobald das der Fall ist, werden wir sie in diesem Artikel aktualisieren.

Highlight im März 2024: Diablo 4

Bei dem Action-Rollenspiel Diablo 4 schnetzelt ihr euch durch endlose Scharen von Dämonen, heimst Tonnen an Beute ein, erkundet zahlreiche Dungeons und werdet immer stärker. In den weniger actionreichen Städten könnt ihr außerdem handeln und andere Spieler treffen. Dank Crossplay geht das sogar über unterschiedliche Plattformen hinweg.

Der Kampf zwischen den Engeln der hohen Himmel und den Dämonen der brennenden Höllen geht weiter und die Zwischenwelt Sanktuario droht im Chaos zu versinken. Eure Aufgabe ist es, den Herausforderungen des Zeitalters der Finsternis zu trotzen, das durch die Rückkehr der mächtigen Lilith eingeläutet wurde.

Diablo 4 erscheint am 28. März 2024 für PC und Konsole im Game Pass.

Weitere neue Spiele im März 2024

5. März

Warhammer 40k: Boltgun: Ein actionreicher Retro-Shooter im Stil der ersten Doom-Spiele. (PC, Konsole und Cloud)

19. März

Lightyear Frontier : Bei diesem futuristischen Open-World-Abenteuer benutzt ihr Mech-Roboter, um eure eigene Farm zu bewirtschaften. (Im Early Access für PC, Konsole und Cloud)

: Bei diesem futuristischen Open-World-Abenteuer benutzt ihr Mech-Roboter, um eure eigene Farm zu bewirtschaften. (Im Early Access für PC, Konsole und Cloud) MLB The Show 24: Eine umfangreiche Baseball-Simulation mit Rollenspielelementen. (PC, Konsole und Cloud)

28. März

Open Roads: In diesem Adventure geht die junge Frau Tess zusammen mit ihrer Mutter auf einen Roadtrip, um ein Familiengeheimnis zu enthüllen. (PC, Konsole und Cloud)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im März 2024

Noch sind keine Spiele bekannt, die den Game Pass im März 2024 verlassen werden. Sobald sich das ändert, aktualisieren wir diesen Artikel.

