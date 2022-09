Solche wertvollen Spiele gibt es nur selten geschenkt! Das monatliche Angebot des Abo-Dienstes Prime Gaming gilt aber natürlich nur für Kunden. Was ihr im Oktober 2022 alles ohne Extrakosten bekommt und welche Titel sich besonders lohnen, erfahrt ihr hier.

Um euch die kostenlosen Spiele des Septembers zu sichern, bleibt euch übrigens nur noch wenig Zeit. Bis zum 3. Oktober 2022 bekommt ihr noch Assassin's Creed Origins und weitere Titel gratis:

Wie sichere ich mir die Spiele? Falls ihr Prime-Kunden seid, müsst ihr euch lediglich in euer Amazon-Konto einloggen, die Prime-Gaming-Webseite besuchen und bei den Spielen auf den Aktivieren-Button klicken. Anschließend könnt ihr die Spiele mit der Amazon Games App installieren. Beachtet, dass die neuen Spiele erst am 3. Oktober freigeschaltet werden.

Highlights bei Prime Gaming im Oktober 2022

Total War: Warhammer 2

Mit den epischen Schlachten in der Welt von Menschen, Elfen und Chaosdämonen legte die Total-War-Reihe einen spannenden Neustart hin, der seinen Höhepunkt in der Riesenkampagne Immortal Empires fand. Freunden der Rundenstrategie mit Echtzeitkämpfen, die bisher vor dem Fantasy-Szenario zurückschreckten, bietet sich mit Total War: Warhammer 2 ein hervorragender Einstiegspunkt an.

Wie ihr im Test lesen, oder oben auch im Test-Video sehen könnt, hat der zweite Teil im Vergleich zu seinem Vorgänger fast alles verbessert. Ausgerechnet die größte Innovation, die Ritualmechanik, erweist sich zwar als sinnlos und nervig. Doch trotz dieses Patzers erweist sich Warhammer 2 als großartiges Spiel, das Fabiano sogar eine seiner legendärsten Schlachten bescherte:

Mittelerde: Schatten des Krieges

Schatten des Krieges hätte sich wohl bei Release eher Schatten der Lootboxen nennen sollen, hatte es doch seinen ganz eigenen Skandal um den Ingame-Store. Im Test werteten wir das Spiel deshalb wegen Pay2Win ab, bevor es durch die Entfernung aller Lootboxen und Mikrotransaktionen diesen Makel beseitigte.

Im heutigen Zustand übertrifft Schatten des Krieges seinen Vorgänger in fast allen Belangen: Hier erwartet euch ein umfangreiches Open-World-Spiel, das euch Mordor aus Herr der Ringe erkunden, und mit einer eigenen Ork-Armee gegen den dunklen Herrscher kämpfen lässt. Tolkien-Experten müssen sich allerdings auf einige Lore-Brüche einstellen.

Fallout 76

Auch Fallout 76 hat einen schweren Start hinter sich: Der erste Multiplayer-Ableger der Rollenspiel-Serie hatte nicht nur mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, sondern enttäuschte auch inhaltlich viele Spielerinnen und Spieler. Nach inzwischen schon fast 4 Jahren hat sich das Spiel allerdings deutlich verbessert.

Neue Inhalte wurden kostenlos nachgereicht und einige Fan-Wünsche erfüllt. Zwar ist Fallout 76 dadurch noch längst kein perfektes Spiel - wie auch das neueste Update deutlich zeigt - doch um es kostenlos auszuprobieren allemal einen Blick wert. Unser ausführliches Video oben verrät euch, ob sich der Titel inzwischen auch für euch lohnt.

Weitere kostenlose Spiele

Glass Masquerade: Origins: Ein künstlerisches Rätselspiel, bei dem ihr Buntglasstücke zu zahlreichen unterschiedlichen Motiven kombiniert. Äußerst hübsch anzusehen und bei Spielerinnen und Spielern sehr beliebt.

Ein künstlerisches Rätselspiel, bei dem ihr Buntglasstücke zu zahlreichen unterschiedlichen Motiven kombiniert. Äußerst hübsch anzusehen und bei Spielerinnen und Spielern sehr beliebt. Loom: Ein klassisches LucasArts Point-&-Click-Adventure, bei dem ihr eine mysteriöse Fantasy-Welt erkundet. Als Weberjunge Bobbin liegt es an euch, eine unaussprechliche Katastrophe zu verhindern.

Ein klassisches LucasArts Point-&-Click-Adventure, bei dem ihr eine mysteriöse Fantasy-Welt erkundet. Als Weberjunge Bobbin liegt es an euch, eine unaussprechliche Katastrophe zu verhindern. Hero's Hour: Ein Rundenstrategiespiel mit Echtzeitkämpfen, dass auf einen pixeligen Retro-Look setzt. Fans von Heroes of Might and Magic werden sich hier höchstwahrscheinlich wohlfühlen. So auch Christian, der euch den Titel genauer vorstellt:

Horace: Dieses Jump'n'Run wurde nur von zwei Personen entwickelt. Das Indiespiel will aber nicht nur abwechslungsreiches Gameplay bieten, sondern auch eine tiefgründige Geschichte über einen kleinen Roboter erzählen.

Zusätzlich zu diesen Titeln gibt es im Oktober außerdem zahlreiche kostenlose Inhalte für Spiele wie Assassin's Creed Valhalla, GTA Online, League of Legends und mehr.

Sind diesen Monat auch Spiele für euch dabei? Habt ihr vielleicht einige davon schon länger beäugt und wollt ihnen nun eine Chance geben? Oder geht ihr dieses Mal eher leer aus? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!