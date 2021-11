Falls ihr vergessen habt, was Project Awakening überhaupt war, dann seid ihr damit sicher nicht alleine. Das Rollenspiel ist seit seiner Ankündigung 2018 quasi komplett von der Bildfläche verschwunden. Jetzt meldet es sich aber mit einer beeindruckenden Grafik-Demo und einer gute Nachricht für PC-Spieler zurück.

Die Open World sieht richtig gut aus

In einem Stream von Entwickler Cygames, der leider aktuell nirgends zur Verfügung steht, gab es neue Einblicke in die offene Spielwelt, die euch in Project Awakening erwartet. Es handelt sich hier nicht um Ingame-Grafik, sondern um eine In-Engine-Demonstration der neuen Cyllista Game Engine.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Bilder und Lichtstimmungen sehen ohne Frage beeindruckend aus – allerdings ist unklar, wie schön das fertige Spiel dann wirklich wird. Betrachtet die Demo am besten als Konzept, mit dem die Entwickler ihre Vision vorstellen.

Was wissen wir über Project Awakening?

Es wird ein action- und kampflastiges Rollenspiel mit einer offenen, feindseligen Spielwelt, in der sich unter anderem Drachen und andere Monster tummeln. Klingt ein bisschen wie Elden Ring und scheint sich auch spielerisch an den Souls-Spielen zu orientieren.

Das wissen wir aus dem Ankündigungstrailer, den ihr euch unten nochmal anschauen könnt. Ursprünglich wurde das Spiel nur für PlayStation 4 angekündigt – aber es sieht definitiv eher nach einem CurrentGen-Titel aus. Im Stream verkündeten die Entwickler außerdem, dass Project Awakening auch für den PC erscheinen soll.

Ein Release-Datum gibt es noch nicht, früher war mal die Rede von 2022. Aber das dürfte wohl kaum realistisch sein, wahrscheinlich solltet ihr eher mit 2023 oder noch später rechnen. Project Awakening ist aller Voraussicht nach nicht mal der finale Titel des Spiels.

Das japanische Entwicklerstudio Cygames hat bisher vor allem Mobile-Spiele und ein paar Konsolentitel veröffentlicht, die im Westen allerdings kaum bekannt sind. Project Awakening ist das wohl bisher ehrgeizigste Vorhaben der Entwickler.

197 13 Mehr zum Thema Die spannendsten Open-World-Spiele, die 2021/22 erscheinen

Falls ihr euch gerne weitere interessante Open Worlds anschauen wollt, die bald (oder leider nicht so bald) erscheinen, dann werft doch mal einen Blick in unsere Übersicht!