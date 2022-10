Project Hadar: Witcher-Entwickler kündigen ganz neue Marke an

Welche Spiele kommen als nächstes von den Witcher- und Cyberpunk-Machern? Diese Frage lässt sich nun ziemlich genau beantworten. Auf Twitter kündigt CD Projekt gleich mehrere neue Witcher-Spiele und einen vollwertigen Nachfolger für Cyberpunk 2077 an.

Dabei könnte eine dritte Nachricht fast untergehen: Denn zusätzlich möchte der Entwickler noch eine dritte Marke etablieren. Unter dem Codenamen Hadar wird ein neues Spiel entstehen, dass sich weder dem Universum von Witcher noch Cyberpunk zuordnen lässt.

Was wissen wir über Hadar?

Bei Hadar soll es sich um eine neue Marke handeln, die sich grundsätzlich von Cyberpunk 2077 und Witcher unterscheiden soll. Seit 2021 befindet sich das Projekt in der Konzeptphase, aktuell wird mit einem kleinen Team am Fundament für das Setting gearbeitet. Da also noch nicht feststeht, was genau Hadar werden soll, gibt es auch keine weiteren Informationen zum Inhalt des Spiels.

Zu spekulieren wäre lediglich, dass die Entwickler weiterhin auf ihre Stärken setzen: Gut möglich, dass es sich auch bei Hadar um ein Rollenspiel handelt, das aber vielleicht ein vollkommen neues Setting erkundet.

Was kommt als nächstes?

Projekt Hadar steht wohl ziemlich weit hinten in der Warteschlange der neuen Spiele. Zuerst wird sich CD Projekt um Cyberpunk 2077 kümmern. Hier steht der Story-DLC Phantom Liberty an, nachdem die Edgerunners-Serie für einen großen Erfolg auf Steam sorgen konnte.

Wann es mit dem nächsten Cyberpunk weitergeht, ist aktuell noch unklar. Ebenso wie das nächste Witcher-Spiel befindet sich der Titel wahrscheinlich noch in der Vorproduktion. Ein paar Jahre werden wir uns deshalb wohl gedulden müssen. Wie der Zeitplan bei den beiden weiteren, von externen Studios zu entwickelnden Witcher-Spielen aussieht, wird ebenfalls nicht geklärt.

Was haltet ihr von der Ankündigung von Hadar? Würdet ihr euch freuen, eine ganz neue IP der Witcher-Entwickler zu entdecken? Oder freut ihr euch mehr auf die neuen Witcher-Spiele und den Cyberpunk-Nachfolger? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!