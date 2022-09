Beim Blick auf die aktuellen Steam Charts könnte so manch einer etwas nostalgisch werden: Cyberpunk 2077 schafft es zwei Jahre nach Release wieder in die Top-Seller und auch Modern Warfare 2 lässt sich sogar zwei mal blicken! Natürlich handelt es sich beim letzteren nicht um den 2009er-Titel, sondern um den neuesten Ableger der Call of Duty-Reihe, dessen Beta für PlayStation-Nutzer vergangenes Wochenende gestartet ist. Das Steam-Deck thront seit geraumer Zeit zwar unangefochten auf Platz 1 der Bestseller - viel spannender sind aber seine Nachfolger, auf die wir jetzt einen genaueren Blick werfen.

Cyberpunk 2077 erlebt seinen zweiten Frühling

Cyberpunk 2077 katapultiert sich nach Update 1.6 nicht nur wieder auf Platz 2 der bestverkauften Spiele auf Steam, sondern sichert sich auch Platz 1 der meistgespielten Singleplayer-Spiele. Etwa 46.000 gleichzeitige Spieler kann das Rollenspiel aktuell verzeichnen, am gestrigen Sonntag (18. September 2022) waren es sogar über 65.000.

Einen wesentlichen Teil zu diesem Erfolg wir mit großer Wahrscheinlichkeit der Steam-Sale beigetragen haben: Cyberpunk 2077 könnt ihr im Moment 50 Prozent günstiger für 29,99 Euro ergattern.

Das neue Update 1.6 brachte zudem pünktlich zum Serien-Start des Cyberpunk-Animes Edgerunners auf Netflix neue Inhalte nach Night City. Neben Waffen, Kleidung und kostenlosen Gigs gibt es auch das von Fans lang ersehnte Transmog-System.

Falls ihr Cyberpunk 2077 bisher also verpasst habt und euch auf den kommenden Story-DLC Phantom Liberty vorbereiten wollt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um einzusteigen. Den Trailer zur neuen Netflix-Serie Edgerunners seht ihr hier:

Call of Duty: Modern Warfare 2 stürmt die Charts noch vor Release

Am vergangenen Wochenende startete für PlayStation-Nutzer endlich die lang erwartete Beta von Modern Warfare 2. Neben klassischen 6vs6-Modi wie Team Deathmatch und Domination konnten auch die neuen Modi Knockout und Prisoner Rescue ausprobiert werden. Ein besonderes Highlight war für viele außerdem der 3rd-Person-Modus - auch unsere Redakteurin Steffi ist hellauf begeistert von der Neuerung. Einen ersten Blick konnten PlayStation-Spieler auch schon auf die neuen Perks und Perk-Pakete, sowie den neuen Gunsmith werfen.

Der Early Access für PC- und Xbox-Spieler startet übrigens am 22. September, zwei Tage später startet dann auch die Open Beta am 24. September für alle Plattformen. Was ihr sonst noch zur Beta wissen müsst, haben wir euch in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Zeitgleich mit der PlayStation-Beta startete auch der Vorverkauf von Modern Warfare 2, das am 28. Oktober erscheint. Auf Steam können die Standard- sowie die Vault Edition vorbestellt werden. Und prompt schaffen es beide Versionen in die Verkaufs-Charts. Vorbesteller erhalten bis zu einer Woche früheren Zugang zur Kampagne und außerdem einen Zugang zur Early Access-Beta am 22. September. Das 30 Euro teurere VIP-Paket liefert außerdem neue Operator oder den Battle Pass. Auf die Vault Edition können Vorbesteller übrigens auch im Nachgang upgraden.

Alles, was ihr zu Maps, Setting, Gameplay und Warzone 2 des heiß erwarteten Multiplayer-Shooter wissen müsst, erfahrt ihr in folgendem Artikel:

Was passiert sonst noch in den Steam Charts?

Die hauseigene Handheld-Konsole von Valve bleibt weiterhin auf Platz 1 der Verkaufscharts. Nach Cyberpunk 2077 und CoD: Modern Warfare 2 folgt auf Platz 5 das Basketballspiel NBA 2K23, das erst Anfang des Monats erschienen ist - und gerade bei lediglich 47 Prozent positiver Reviews steht.

Dank des Steam-Sales finden sich in der zweiten Hälfte der Top-Seller ebenfalls ältere Spiele wie God of War oder Horizon Zero Dawn wieder. Aber auch das neu erschienene Metal: Hellsinger kletterte nach seinem Release am 15. September bereits auf Platz 7.

Steam-Verkaufs-Charts vom 12. bis 18. September 2022

