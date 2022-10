The Witcher: Kein Scherz, es kommen fünf neue Witcher-Spiele

Na, da steppt doch die Kikimora. CD Projekt Red hat just im Rahmen eines Strategieupdate die eigenen Pläne für die kommenden Jahre veröffentlicht. Und im Hinblick auf The Witcher sehen die ziemlich üppig aus: Es kommt neben der dritten Netflix-Staffel nicht nur ein neues Witcher-Spiel, sondern gleich fünf! Gehen wir's mal durch.

Die Infos fallen aktuell noch recht spärlich aus, allerdings konkretisieren sie zumindest die Andeutungen von vor einigen Monaten: Hinter The Witcher: A New Saga Begins steckt nicht nur ein The Witcher 4 (Codename Polaris), sondern auch ein The Witcher 5, 6, sowie zwei weitere Projekte. Und bevor jetzt direkt wer das Aard-Zeichen macht: Ja, die neue Saga wird keine direkte Fortsetzung von The Witcher 3, wird letztlich also mit ziemlicher Sicherheit nicht The Witcher 4 heißen, aber ... ihr wisst, was wir meinen.

Also, was ist geplant?

The Witcher: A New Saga Begins : CD Projekt Red entwickelt eine komplett neue Witcher-Trilogie, die eine neue Geschichte ins Zentrum rückt.

: CD Projekt Red entwickelt eine komplett neue Witcher-Trilogie, die eine neue Geschichte ins Zentrum rückt. Projekt Canis Majoris : Ein weiteres Open-World-Rollenspiel im Witcher-Universum, das von einem Drittstudio aus Ex-Witcher-Veteranen entwickelt wird.

: Ein weiteres Open-World-Rollenspiel im Witcher-Universum, das von einem Drittstudio aus Ex-Witcher-Veteranen entwickelt wird. Projekt Sirius: Ein innovativer Blick auf das Witcher-Universum, das existierende wie neue Fans begeistern soll. Entwickelt von The Molasses Flood, also dem Team hinter The Flame in the Flood. CD Projekt will hier ein breiteres Publikum erreichen, mit Multiplayer experimentieren, das Spiel bietet aber ebenfalls eine Story-Kampagne.

Die neue Witcher-Trilogie wird über einen Zeitraum von sechs Jahren entwickelt, angefangen mit Projekt Polaris. Mit ein bisschen Glück können wir bis 2029 oder 2030 also die gesamte Trilogie bereits spielen. Die technische Grundlage für all diese Projekte wird die Unreal Engine 5, die großen Open-World-Rollenspiele teilen sich das Framework, das CD Projekt aktuell für Polaris auf die Beine stellt. Im Investoren-Call vom 4. Oktober bestätigten die Entwickler, dass es sich bei den drei Witcher-Ablegern um vollwertige AAA-Rollenspiele handeln wird. Übrigens soll keines der fünf Spiele ein Mobile Game werden, beruhigt CD Projekt.

Neben den ganzen Witcher-Enthüllungen gibt es weitere Ankündigungen. Zum Beispiel eine waschechte Fortsetzung zu Cyberpunk 2077. Und eine komplett neue Marke namens Hadar. Ähnlich wie Ubisoft es jüngst getan hat, bringt sich CD Projekt mit dieser Strategie für die nächsten Jahre in Stellung und denkt die eigenen Marken größer als bloß von Spiel zu Spiel. Was haltet ihr davon?