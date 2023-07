Dieser neue Military-Shooter will glänzen, wo große AAA-Marken gerade versagen

Project Wraith will ein Shooter ganz für die Spielerinnen und Spieler sein.

Mit Battlefield und Call of Duty sorgten zwei der größten Shooter-Marken in den vergangenen Jahren immer wieder für Enttäuschung bei ihren Fans. Die klassischen Shooter, die sich manche Anhänger solcher Franchises heutzutage wünschen, wollen nun immer wieder kleinere Indie-Studios zurückbringen. Eines davon ist Grassrootz Studio mit ihrem Shooter Project Wraith.

Was ist Project Wraith?

Das in Entwicklung befindliche Spiel ist ein Multiplayer-Shooter, der laut eigener Aussage die goldene Ära des Genres zurückbringen soll. Das heißt für die Entwickler: Reine Infanterie-Gefechte, keine Killstreaks oder Fahrzeuge. Auch auf Pay2Win-Mechaniken oder aggressive Monetarisierung will man verzichten. Wie Project Wraith aussieht, könnt ihr in diesem Gameplay-Trailer sehen:

3:20 Project Wraith: Military-Shooter zeigt im Gameplay-Trailer seinen Hardcore-Modus

Zwar gibt es für den über Kickstarter finanzierten Shooter noch kein Releasedatum, doch haben die Entwickler schon klare Ziele, was Gameplay, Features und Spielmodi angeht:

Für Gelegenheits- und Hardcore-Fans: Project Wraith könnt ihr entweder im normalen Modus spielen oder ihr kämpft im Hardcore-Modus ohne Benutzeroberfläche, in dem schon wenige Treffer tödlich sind und ihr nicht wiederbelebt werden könnt.

Project Wraith könnt ihr entweder im normalen Modus spielen oder ihr kämpft im Hardcore-Modus ohne Benutzeroberfläche, in dem schon wenige Treffer tödlich sind und ihr nicht wiederbelebt werden könnt. Viele Spielmodi: Bisher sind neun Modi bekannt, darunter Klassiker wie Capture The Flag, Team Deathmatch, Domination, Search & Destroy und Gungame.

Bisher sind neun Modi bekannt, darunter Klassiker wie Capture The Flag, Team Deathmatch, Domination, Search & Destroy und Gungame. Waffen und Spieleranpassung: Ihr sollt aus einem großen Arsenal von Waffen auswählen können, die nach Belieben angepasst werden können. Auch eure Spielfigur könnt ihr mit verschiedener Ausrüstung und Kleidung nach eurem Wunsch gestalten.

Ihr sollt aus einem großen Arsenal von Waffen auswählen können, die nach Belieben angepasst werden können. Auch eure Spielfigur könnt ihr mit verschiedener Ausrüstung und Kleidung nach eurem Wunsch gestalten. Regelmäßige Updates: Nach dem Release soll das Spiel regelmäßig Patches und neue Inhalte bekommen. Man verspricht, ein langatmiges Spiel entwickeln zu wollen, das nicht nach einem Jahr aufgegeben wird.

Nach dem Release soll das Spiel regelmäßig Patches und neue Inhalte bekommen. Man verspricht, ein langatmiges Spiel entwickeln zu wollen, das nicht nach einem Jahr aufgegeben wird. Keine Anti-Spieler Monetarisierung : Auf Dinge wie Lootboxen und aggressive Monetarisierung soll verzichtet werden. Ausgeschlossen werden natürlich auch Pay2Win-Mechaniken.

Darüber hinaus verspricht Project Wraith auch hervorragendes Level- und Audio-Design, sowie ein realistisches Schadensmodell.

Inwiefern die Entwickler alle ihre Versprechungen einhalten können, wird sich wohl erst beim Release zeigen. Falls ihr an dem Spiel interessiert seid, könnt ihr es auf eure Steam-Wunschliste setzen, oder den Entwicklungsfortschritt auf Discord verfolgen.