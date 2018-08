Einen Ort, an dem man alle Waffen in Ruhe ausprobieren kann, ohne von anderen Spielern über den Haufen geschossen zu werden - den wünschen sich Fans von Playerunknown's Battlegrounds schon lange. Und wie es aussieht, erfüllt PUBG-Schöpfer Brendan »Playerunknown« Greene ihnen jetzt genau diesen Wunsch.

Auf Twitter veröffentlichte er ein Bild, das einen Parcours aus Container und Fässer zeigt. Und wenn ihr genau hinschaut, wird klar: Das ist ein Schießstand! Auf den Containern stehen Stangen mit roten Kreisen, die an Zielscheiben erinnern. Im oberen linken Teil des Bildes steht eine weitere Zielscheibe, Schilder rechts davon verraten die Distanz.

I couldn’t come to @gamescom and not reveal a little something new! More info tomorrow... pic.twitter.com/OIPyreCC8c