Videospiele liegen in Mode. Also, wortwörtlich. Anfang des Jahres veröffentlichte etwa Nike einen Playstation-Schuh. Nun macht Fila mit und bringt eine Modekollektion zu Playerunknown's Battlegrounds auf den Markt - allerdings nur in Südkorea.

Im Angebot stehen mehrere Shirts, Badelatschen, eine Umhängetasche, ein Rucksack und Sneakers. Letztere gibt es gleich in mehreren Ausführungen. Die Bilder findet ihr unter diesem Satz.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Fila mit Videospielen beschäftigt. Ein paar Monate zuvor hat der Sportartikelhersteller auch eine Pokémon-Kollektion in Südkorea veröffentlicht.

Wenn ihr PUBG dann aber doch lieber spielen als tragen wollt, könnte euch Update 15 gut gefallen. Das fügt nämlich die dritte Karte hinzu. Sanhok, ehemals bekannt als Codename: Savage, ist nur ein Viertel so groß wie die beiden anderen Maps. Wir haben alle Informationen zum Update und zur neuen Karte für euch zusammengetragen.

Quelle: Kotaku