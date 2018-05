PUBG - Handel mit Skins vorerst eingestellt, Kampf gegen Drittanbieter

Der freie Handel von PUBG-Skins wird auf unbestimmte Zeit gestoppt. Damit will Entwickler PUBG Corporation gegen den Handel von Ingame-Skins auf Plattformen von Drittanbietern vorgehen. Der Steam-Marktplatz ist also nicht betroffen, dort können die Hemden, Hosen, Schuhe und andere kosmetische Items weiterhin ge- und verkauft werden.

Die Funktion des personalisierten Handelns war laut Entwicklern dafür gedacht, problem- und kostenlos Gegenstände mit Freunden tauschen zu können. Nun seien aber immer wieder Spieler auffällig geworden, die das System nutzen, um Skins an Drittanbieter zu verkaufen. Auch Glücksspielseiten, auf denen auf bestimmte Items gewettet werden kann, wurden zum Problem. Ein ähnliches Phänomen ist bereits seit Langem auch bei CS:GO zu beobachten.

Missbrauch des Trading-Prinzips

Darin sieht die PUBG Corp einen »Missbrauch des Systems« und schaltet deshalb das Tausch- und Handelssystem vorübergehend ab. Nun wollen die Entwickler eine sichere Lösung entwickeln und den Handel wieder freigeben. Ob jedoch in so freier Form wie zuvor, bleibt im Statement des Studios bei Steam offen.

Nach wie vor führen die Entwickler also einen Kampf gegen Cheating und andere unerwünschte Verhaltensweisen, was durchaus löblich ist. Allerdings leidet darunter der Content-Fluss, wie Robin in seinem Kommentar zu PUBG kritisierte.

Zuletzt musste sogar nach kurzer Zeit das viel gelobte War-Mode-Event frühzeitig offline genommen werden.