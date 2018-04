Entwickler Bluehole hat seine neuesten Pläne für die Tropenkarte Codename: Savage in Playerunknown's Battlegrounds vorgestellt. Die dritte und bisher mit 16 Quadratkilometern kleinste Map des Battle-Royale-Shooters soll ein Höhlensystem bekommen.

Laut den Plänen der Entwickler erreicht man diesen Abgrund am besten per Fallschirmsprung in ein großes Loch. Der Haupteingang der Höhle wird nämlich keine Decke haben.

In der Mitte des Höhlensystems platzieren die Entwickler voraussichtlich einen Teich, der von buddhistische Bauwerken (sogenannten Stupas) umgeben ist. Drei Gänge sollen ans Zentrum anknüpfen und jeweils zu einem eigenen Ausgang führen. Aufgrund der vergleichsweise geringen Größe von Savage dürfte es in der Grotte wohl zu einigen Gefechten kommen, besonders wenn gleich mehrere Spieler dort landen.

Die Inspriration für den neuen Bereich stammt vom PUBG-Entwicklerteam aus Thailand, das sich an der Phraya-Nakhon-Höhle außerhalb von Bangkok orientiert hat. Bluehole hat außerdem angekündigt, dass sie bald Neuigkeiten über neue Waffen und Fahrzeuge veröffentlichen werden, auch ein Tuk-Tuk soll dabei sein.

Bis die Tropenmap final erscheint, dauert es noch eine Weile. Die Entwickler sprechen von monatelanger Arbeit, die sie noch vor sich haben. Allerdings werden wir Savage bis dahin voraussichtlich immer wieder in zeitlich begrenzten Testphasen mit experimentalen Neuerungen ausprobieren. Der zweite Test ist erst vor Kurzem beendet worden und fügte zum Beispiel eine dynamische blaue Zone hinzu.

Quelle: Steam