Die Tropen-Map Codename: Savage ist ab sofort wieder auf den experimentellen Testservern von PUBG freigegeben. Allerdings dauert der zweite Test-Durchlauf nur 48 Stunden, am 19. April ist vorläufig wieder Schluss. Wer in der ersten Testrunde noch keinen Key für Savage erhalten hat, kann ihn sich auf dieser Website holen.

Im Vergleich zur ersten Runde hat Entwickler PUBG Corporation einige Anpassungen vorgenommen. Diesmal wurden beispielsweise die Größe und Dauer der roten Zone verringert. Auch die blaue Zone verhält sich nun anders: Eine dynamische Berechnung passt die Wartezeit auf die blaue Wand abhängig an die Anzahl der verbliebenen lebenden Spieler an.

Die Map Codename: Savage wurde an einigen Stellen überarbeitet. So kommen drei neue Locations hinzu. Screenshots dazu könnt ihr euch im Folgenden anschauen.

Diese Locations kommen pro Runde in zwei verschiedenen Wetter-Arten daher. So soll dynamischer Wetterwechsel für eine weitere unberechenbare Komponente in Playerunknown's Battlegrounds sorgen. Während eines Matches auf Savage wechselt nun das Wetter einmalig.

Zudem gab es diverse Balance-Anpassungen sowie die obligatorischen Bugfixes. Eine vollständige Liste der Patch Notes lest ihr auf der zweiten Seite dieser News.